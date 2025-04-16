  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$528
7
ID: 28376
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se jednosoban stan na Zabjelu!Stan se nalazi u Zabjelskoj Vektri.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

