Dzielnica mieszkaniowa Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica

Na prodaju trosoban stan u blizini Central pointa. Stan je smješten na šestom spratu i orjentisan je jugoistočno.Stan je idealnog rasporeda i izuzetno je osvijetljen i prostran. Jedna spavaća soba ima izlaz na terasu i sopstveno kupatilo, dok preostale dvije su u odvojenom bloku gdje se nalaze hodnik i kupatilo.Riječ je o izuzetno atraktivnoj lokaciji, a budući vlasnik na raspolaganju ima parking, dok postoji i mogućnost kupovine garažnog mjesta.