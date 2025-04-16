  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$338,000
10
ID: 28603
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Na prodaju trosoban stan u blizini Central pointa. Stan je smješten na šestom spratu i orjentisan je jugoistočno.Stan je idealnog rasporeda i izuzetno je osvijetljen i prostran. Jedna spavaća soba ima izlaz na terasu i sopstveno kupatilo, dok preostale dvije su u odvojenom bloku gdje se nalaze hodnik i kupatilo.Riječ je o izuzetno atraktivnoj lokaciji, a budući vlasnik na raspolaganju ima parking, dok postoji i mogućnost kupovine garažnog mjesta.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$338,000
