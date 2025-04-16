  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica

Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$352
;
3
ID: 28199
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se poslovni prostor površine 18 m² kod Vezirovog mosta, smješten u prizemlju. Prostor je pogodan za kancelariju ili slične djelatnosti. Mjesečna kirija iznosi 300 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352
