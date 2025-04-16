  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$587
ID: 28242
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 51m2, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Stan se nalazi na izuzetnoj lokaciji, u jednom od najtraženijih dijelova Podgorice – Preko Morače. Idealno za porodice, jer se vrtić nalazi odmah pored zgrade – doslovno na nekoliko koraka od ulaznih vrata. U neposrednoj blizini su i škole, marketi, parkovi, banka i sve što je potrebno za udoban gradski život.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

