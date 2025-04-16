  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$763
;
9
ID: 28418
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, površine 50m2, na drugom spratu stambene zgrade, u Tološkoj šumi. Struktura: ulazni hodik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo, ostava i terasa. Stan se nalazi u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. Ispred zgrade je dostupno privatno parking mjesto pod rampom. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Finanse

