  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment in the very center of Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment in the very center of Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$258,194
10
ID: 28772
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Apartment with an area of ​​86m2 on the top, eighth floor, in the very center of Podgorica, in the immediate vicinity of Independence Square. The apartment offers an exceptional view of the square, Slobode Street, as well as the Millennium Bridge and other nearby buildings. The apartment is sold fully furnished. The apartment occupies the entire surface of the floor, and is registered at 50m2.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
