Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$411
;
5
ID: 28504
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se potpuno renovirana garsonjera na prizemlju kuce u Momisicima.Garsonjera je moderno opremljena i ima zaseban ulaz!Kuca je podijeljena po PD jedinicama i svaka se izdaje zasebno!U cijenu ukljucen EON premium paket sa internetom i televizijom i troskovi Vode.Struja se dodatno placa mjesecno!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$193,646
Na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u renomiranoj zgradi Dadi, prodaje se prelijepo opremljen jednosoban stan površine [upiši m² ako želiš].📍 Lokacija: Stari Aerodrom🏢 Sprat: 2.🛋 Namještaj i oprema: Stan je opremljen luksuznim namještajem i tehnikom najvišeg kvaliteta i takav se…
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$645
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra “Big fashi…
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Radovici, Czarnogóra
od
$494,647
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 109–135 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Horizon - ekskluzywna okolica w zatoce Luštica.Odkryj unikalną przestrzeń, gdzie poranki zaczynają się od słońca wschodzącego nad morzem, a dni są wypełnione spokojną ciszą pól golfowych rozciągających się na horyzont.Horizon to odosobniony i prestiżowy obszar mieszkalny, położony na wzgórzu…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
109.0
1,41M
Mieszkanie 3 pokoi
135.0
1,66M
