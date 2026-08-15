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Domy na sprzedaż w Litwa

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Wilno
140
Kowno
91
Kłajpeda
12
Połąga
39
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915 obiektów total found
Dom w Zadworańce, Litwa
Dom
Zadworańce, Litwa
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 1
AMERRA Nowoczesne domy architektury na obrzeżach Bair - gdzie zaczyna się pokój. www.asterra…
$686,610
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Dom w Daugi, Litwa
Dom
Daugi, Litwa
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
UNIQUE OPPORTTION - ALYTAUS R. SAV., SAVS MIESELE, SEENT AUTATIC MEDICAL HOUSEHOLD WITH LIQU…
$87,393
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Dom w Daumantai, Litwa
Dom
Daumantai, Litwa
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
S16 Dom marzeń jest tym, o czym marzymy najczęściej. Bo tu budujemy najpiękniejsze wspomnien…
$186,632
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Dom w Towiany, Litwa
Dom
Towiany, Litwa
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 1
BUDOWANIE W OKOLICZNOŚCI - DLA LUDZI DO WDROŻENIA! Gospodarstwo jest sprzedawane w Taujėnai…
$41,257
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 1
Część domu jest sprzedawana z działki, w cichym miejscu - Rugiagelių g. 16, Nowy Wilno. Dom …
$63,922
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Dom w Giraite, Litwa
Dom
Giraite, Litwa
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 2
W GILAITA, 4-KABAREA ANTIDÓW jest sprzedawana przez Alerty UGNII. KOTAŻ 2 GOSPODARKI, A + + …
$206,971
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Stebuliai, Litwa
Dom
Stebuliai, Litwa
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwa są sprzedawane w dzielnicy Lazdijai, Wsi Cudu! Szukasz miejsca do rekreacji, r…
$21,911
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Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 339 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ SPRZEDAŻY FUNKCJONALNIE ZAGROŻONEJ ELEKTRYCZNOŚCI! = = = = = = = = = = = = = = = = …
$280,664
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Dom w Nowe Święciany, Litwa
Dom
Nowe Święciany, Litwa
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
6 m2 dom na sprzeda ¿w Švenčionėliai. Neat, w czasach starożytnych, ale dobrze wyposażone i…
$63,206
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Dom w starostwo bezdańskie, Litwa
Dom
starostwo bezdańskie, Litwa
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 1
NOWA BUDOWA GOSPODARKA DOMOWA O SKIEJ 8,98 A - KONTROLA ASPHALACYJNA, PUNKT DO WILNIU Szuka…
$278,177
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Dom w Ramuciai, Litwa
Dom
Ramuciai, Litwa
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ NOWOWANA NAM NETOLI RAMUTE PARKO INFORMACJE OGÓLNE - House... Jong, owinięta cegł…
$185,843
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Dom w Kłajpeda, Litwa
Dom
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 358 m²
Liczba kondygnacji 3
PASSENGER G. 18 SPRZEDAŻ 358,29 KV. M. PLAYER 7,48 LOW ARM Mozaikowa ulica jest dziś żywym …
$811,512
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ DOMOWY Z MAKSYMALNYM LIKWIDŁEM W WODY, MLK R. Przytulny dom z przestronną działką ~…
$46,573
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Tylko 8 km od Wilna Katedra dwa domki w Rūžutynės ulicy, Wilno, odpowiadające klasie A + +. …
$284,029
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Dom w Vingininkai, Litwa
Dom
Vingininkai, Litwa
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom wojskowy w Vinginkai: Kiedy przestrzeń staje się przewagą, nie troską. Przestronny, 214…
$103,665
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Dom w Uliszki, Litwa
Dom
Uliszki, Litwa
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwo jest sprzedawane w Ulykiai km. W promieniach Alytusa. -Homestead otoczony przez…
$69,833
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Dom w Parafianowo, Litwa
Dom
Parafianowo, Litwa
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ KONSTRUKCJI, PRZESTRZEGANIA I DZIAŁALNOŚCI INOWACYJNEJ, KLASY ENERGII A + + NAM Z G…
$217,250
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Dom w Daumantai, Litwa
Dom
Daumantai, Litwa
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
S18 Dom marzeń jest tym, o czym marzymy najczęściej. Bo tu budujemy najpiękniejsze wspomnien…
$186,632
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Dom w Slengiai, Litwa
Dom
Slengiai, Litwa
Powierzchnia 332 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie lokalu mieszkalnego w kraju Jeśli szukasz przestronnego i komfortowego domu w cich…
$637,617
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Dom w Tintiniskes, Litwa
Dom
Tintiniskes, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ MODERNUS HOUSEHOLD W PODSTAWIE NATURY!!!! Dolina ulica 19 dom jest ekskluzywny, no…
$405,756
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 292 m²
Liczba kondygnacji 2
Prestiżowa dzielnica Lampėdžiai oferuje ekskluzywny, nowoczesny dom architektoniczny na wybr…
$1,33M
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Dom w starostwo bezdańskie, Litwa
Dom
starostwo bezdańskie, Litwa
Powierzchnia 710 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedawane w spokoju, autentyczności i estetyki stojąc na obrzeżach miasta Arvydus... Nieru…
$1,16M
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Dom w Serksnenai, Litwa
Dom
Serksnenai, Litwa
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
DOCHODY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH, KTÓRE MAJĄ BYĆ PROHIBINOWANE Wioska posag, w cichym i uporzą…
$197,082
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedał nasz NAM z 20- ARM FLAT! W miejscowości Lčiūnava, dzielnicy Kėdainiai, w 207.95 m2…
$34,405
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Dom w Ginkunai, Litwa
Dom
Ginkunai, Litwa
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie 4 MIEGROUSOWE GOSPODARKI DOMOWE O MAKSYMALNEJ BLOKU 24,03 A, PAŃSTWO PÓŁNOCNEGO MI…
$283,604
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzeda? Guobų g. Neverony, tylko 7 minut do Kowno. Powierzchnia 80 m2, 1 piętro Spr…
$288,667
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Dom w Tintiniskes, Litwa
Dom
Tintiniskes, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ MODERNUS HOUSEHOLD W PODSTAWIE NATURY!!!! Dolina ulica 19 dom jest ekskluzywny, no…
$481,467
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ NOWEJ BUDOWY A + PRZEDSTAWIONE GOSPODARKI DOMOWE Z CZĘŚCI APDAILA, WILNIUSZ MIESTE,…
$303,737
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Dom w Olita, Litwa
Dom
Olita, Litwa
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 1
Szukanie niedrogich nieruchomości o realnym potencjale 41,79 m2 część domu jest sprzedawana…
$21,994
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Dom w Poszyle, Litwa
Dom
Poszyle, Litwa
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowo założony blok graniczący z Wilno Czteropokojowy dom z garażem na 2 samochody jest sprze…
$343,154
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Typy nieruchomości w Litwa.

domy wolnostojące
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Litwa

z garażem
z Basen
Tanie
Luksusowe
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