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Wynajem długoterminowy nieruchomości w Litwa

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471 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 105 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 105 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1
- DODATKI HANDLOWE W CENTRUM MLECZNYM, TRACK G.! - ZGODNOŚĆ Z WSZYSTKICH OKOLICZNOŚCI! - MOŻ…
$523
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 33 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 33 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2
Jeden z najbardziej mobilnych miejsc w Kownie - Savanorių pr. 187 pokoje do wynajęcia w eksk…
$418
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Nieruchomości komercyjne 600 m² w Sołonica, Litwa
Nieruchomości komercyjne 600 m²
Sołonica, Litwa
Powierzchnia 600 m²
Piętro 3
PACJENTY HANDLOWE 600 KV. M. Given in quality given on Geeks G. 12. _ _ _ _ _ _ ZASADY: - Po…
$4,173
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 50 m² w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
Wynajmij swój salon fryzjerski w Klaipeda! Szukasz wygodnych, stylowych i w pełni wyposażony…
$290
za miesiąc
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Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/5
MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (ii) pkt 2 KAUNE Jesteś w środku. NAJLEPSZE MIEJSCE ŻYCIA DLA UCZ…
$460
za miesiąc
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/3
2 CAPBAGES BYŁO Z TERAYY HEAT G., ANTIQUAL. Zajmujemy się zwierzętami. - Nie. ZASADY: • Do w…
$941
za miesiąc
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Mazur EstateMazur Estate
Nieruchomości komercyjne 56 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 56 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 56 m²
Piętro 3
Ponadto Komisja zauważa, że port lotniczy nie był w stanie pokryć kosztów umowy o świadczeni…
$650
za miesiąc
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 51 m²
Piętro 4/6
MODERUS INSTALATION IN MODERNY Istnieje wiele miejsc rozrywki i rozrywki: sklepy, kawiarnie,…
$997
za miesiąc
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Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 29 m²
Piętro 2/2
29 m kw. mieszkanie do wynajęcia w dogodnej lokalizacji Kowno, tylko na wzgórzu Aleksotas, S…
$687
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 80 m² w Czerwony Dwór, Litwa
Nieruchomości komercyjne 80 m²
Czerwony Dwór, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
MODERN PRODUKCJA / PRZEMYSŁ / SKŁAD PREMISÓW Z BUDYNKAMI - TOYS G., RED, VILNIUS R. Obszar b…
$696
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 435 m² w Gojżany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 435 m²
Gojżany, Litwa
Powierzchnia 435 m²
Piętro 1
COMPARISON od 435 m kw. do 7500 m kw., należy dostosować pomieszczenia i ustawić swoje dział…
$252
za miesiąc
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy domek do wynajęcia z dwoma arami działki w Avižieniai - Nie. OGÓLNE: - Cena: 135…
$1,434
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 212 m² w Czerwony Dwór, Litwa
Nieruchomości komercyjne 212 m²
Czerwony Dwór, Litwa
Powierzchnia 212 m²
Piętro 1
LOWER 188,50 Kv.M. PRZECHOWYWANIE I 22 KV.M. BIURAS TOYS IN TALL G., RED, VILNIUS RAJ CAPITA…
$1,825
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 671 m² w Zaliukes, Litwa
Nieruchomości komercyjne 671 m²
Zaliukes, Litwa
Powierzchnia 671 m²
Piętro 1
PRODUKCJA, PRZECHOWYWANIE, USŁUGI, HANDEL, SUBSYDIA ADMINISTRACYJNE ZASADY: - Pomieszczenia…
$2,087
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 1 478 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 478 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 1 478 m²
Piętro 1
STRATEGICZNE LOKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA W PEŁNIE - KOREKTY FUNKCJONOWANIA / PRODUKCJI Z ADMINI…
$3,756
za miesiąc
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/5
ZŁOŻONE PALIWO G. 35A, WILNIUSZ NOWA INSTALACJA DWA ANGALI Z TERAZĄ. Paupys jest zabytkowym …
$1,177
za miesiąc
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 3/5
ZWIĘKSZE ŚWIATŁO I ROZSZERZENIA, KTÓRE WYSTAWIŁY 2 KAMBY. Twoja wolność, może być wypełnion…
$921
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 405 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 405 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 405 m²
Piętro 2
Pokoje do wynajęcia 405,46 m2 Drobės gr. 62, Kowno. - Nie. Chcesz zobaczyć na żywo? Umówmy …
$1,484
za miesiąc
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Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/5
Nie ma żadnej opłaty! Mieszkanie jest już za darmo! Nowo urządzone 1 pokojowe mieszkanie z …
$520
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 59 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 59 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2
Różne różne selekcjonowanie pig przestrzennych w głowach WILNIUSEGO PRZEMYSŁU - PR OCHRONY, …
$684
za miesiąc
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Z wyjątkiem części gospodarstwa domowego w Raw, Radyller PL. - WIĘCEJ PRZESTRZENI, PRYWATNOŚ…
$749
za miesiąc
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Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 4/9
Lekkie i ciepłe 3 pokoje apartament do wynajęcia w komfortowej lokalizacji! = = = = = = = = …
$580
za miesiąc
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Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 7/21
W SPÓJNOŚCI 1 CASTLE BUTTER! Jest to STRATEGICZNA SYGNIFIKACJA, DYSTRYBUCJA WYŁĄCZONEGO ŚROD…
$634
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 45 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 45 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3
Komisja stwierdza zatem, że przedmiotowe środki stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 107…
$524
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Nieruchomości komercyjne 303 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 303 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 303 m²
Piętro 2
WYNIK NOWYCH ORGANIZACJI Zapraszam do zapoznania się z urządzeniami administracyjnymi obok …
$2,283
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 240 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 240 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 240 m²
Piętro 2
KOLUMNY ADMINISTRACYJNEGO ADVANTAŻU USTANAWIAJĄCEGO SIĘ W PEŁNYM G.104. INDYWIDUALNY WKŁAD, …
$1,767
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe w Wilno, Litwa
Pomieszczenie biurowe
Wilno, Litwa
Liczba kondygnacji 17
Wynajem powierzchni biurowej w nowych budynkach biurowych klasy A + i A + +Minimalny okres w…
$1,075
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 750 m² w Poswol, Litwa
Nieruchomości komercyjne 750 m²
Poswol, Litwa
Powierzchnia 750 m²
Piętro 1
POŻYCZKA W ŚRODOWISKU, DOBRE G. 22 E WYŁĄCZONE WIEDZY 750 KV. Magazynowanie - ANGARO GROWTH …
$2,319
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 1 350 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 350 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 1 350 m²
Piętro 1
POŻYCZKI 1 350 KV. Pierwsza AUTA Z RAMPA, ROLLER KEL, WILNIUM. Przestronne pomieszczenia ha…
$10,782
za miesiąc
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Działki w Wilno, Litwa
Działki
Wilno, Litwa
EXPOSURES G. 137, VILNIUS ZASADY: - możliwy okres leasingu od 6 miesięcy; - LABAI spot - po…
$2,304
za miesiąc
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Typy nieruchomości w Litwa.

mieszkania
domy
nieruchomości komercyjne

Parametry nieruchomości w Litwa

z garażem
z Basen
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