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Domy na sprzedaż w Szawle, Litwa

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8 obiektów total found
Dom w Szawle, Litwa
Dom
Szawle, Litwa
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 1
Wspaniała oferta dla tych, którzy szukają domu ogrodowego z dala od zgiełku miasta. Prywatno…
$45,213
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Dom w Szawle, Litwa
Dom
Szawle, Litwa
Powierzchnia 237 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa oferta na rynku! Oferta dla osób poszukujących przestronnego domu z wyjątkowo dużym i f…
$324,480
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Dom w Zaliukes, Litwa
Dom
Zaliukes, Litwa
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 1
❗❗❗ Życie w centrum miasta Twoje marzenie? Mamy propozycję. ❗❗❗ Wysyłanie naszego domu w Cen…
$134,233
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Dom w Szawle, Litwa
Dom
Szawle, Litwa
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 3
Żywy ogród z działką w Šiauliai, Bačiūnai Przytulny dom ogrodowy z przestronnym 7.8- bar dzi…
$77,927
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Dom w Szawle, Litwa
Dom
Szawle, Litwa
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Rezydencja, miejsce i nie trząść się z centrum miasta? Przestronny dom z 9,3 bar działki w Š…
$170,301
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Dom w Szawle, Litwa
Dom
Szawle, Litwa
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 1
CZĘŚĆ SPRZEDAŻY River Venta - Z powrotem! 52,66 m2 część domu na sprzedaż (ciemna strona) Wi…
$22,356
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Szawle, Litwa
Dom
Szawle, Litwa
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ NAMAS WYTAUTO G., BASELS, PÓŁNOCNY R. ZASADY: ✔ Dom na sprzedaż z meblami; ✔ Jest …
$50,310
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Dom w Szawle, Litwa
Dom
Szawle, Litwa
Powierzchnia 288 m²
Liczba kondygnacji 3
PRAGNĄC ZAPROWADZAĆ KOORDYNACJE HANDLOWE W STRATEGICZNEJ GŁOWIE PÓŁNOCNEJ - WINA G. 107! Sz…
$474,082
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Parametry nieruchomości w Szawle, Litwa

z garażem
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