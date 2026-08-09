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Domy na sprzedaż w Okręg poniewieski, Litwa

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Poniewież
10
Birże
4
Rakiszki
3
39 obiektów total found
Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 2
79 m2 część domu w Venslaviškio g. Panevėžys. Ziemia należąca do części domu - 3.63 wieku K…
$73,036
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Dom w Rakiszki, Litwa
Dom
Rakiszki, Litwa
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ 4 CAMERA NAMAS G. ROLLING! 1967, budowa, ciche środowisko i doskonała infrastruktu…
$52,670
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Dom w Daukniskiai, Litwa
Dom
Daukniskiai, Litwa
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 2
SODO NAM DO POŁUDNIOWEJ SZWAJCARII Z SKY 12.2 A - LOKAL TWOJEJ PULSJI! Nie podejmuj decyzji …
$41,437
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TekceTekce
Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom ogrodowy w pobliżu rzeki Levens jest sprzedawany w Sodų g., Gassonsk., Panevėžys dzielni…
$34,123
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Dom w Birże, Litwa
Dom
Birże, Litwa
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany z działki w Biržai, Pasvalio g. Powierzchnia domu - 66,03 m2 Slug area …
$52,169
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Dom w Vainoriai, Litwa
Dom
Vainoriai, Litwa
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SOFTEWARE IN FEED RAJ., HOWEVER K. NAM ZBUDOWANY Z FERTYLIZÓW, KOLUMNY EKSPLORACYJN…
$29,367
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Dom w Butkiskiai, Litwa
Dom
Butkiskiai, Litwa
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom, w którym zaczyna się twoja nowa historia! Cichy róg w dzielnicy Panevėžys - 84 m kw. Do…
$102,070
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Dom w Kupiszki, Litwa
Dom
Kupiszki, Litwa
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany z 4 arami działki Ugniagesi Street, Kupiškis. Jest sauna, garaż i budy…
$66,961
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Dom w Kupiszki, Litwa
Dom
Kupiszki, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedane cztery Cables 'Household! W 1974 roku budownictwo, ciche środowisko i doskonała i…
$81,276
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Dom w Tervydziai, Litwa
Dom
Tervydziai, Litwa
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SODU Z WODĄ TELLIKAN I 5 HA LOW TERM RURAL! _ _ _ _ _ _ _ Duże, schludne, przestron…
$60,697
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Dom w Vizgiunai, Litwa
Dom
Vizgiunai, Litwa
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysłany autmentation z maximum logbook w obszarze jazdy, Vizgior cena, w drodze Azylu natura…
$46,372
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Dom w Staniunai, Litwa
Dom
Staniunai, Litwa
Powierzchnia 397 m²
Liczba kondygnacji 2
BUDYNKI PRZEDSTAWIONE Z PRYWATNYM LOKACJĄ LAND 16.95 A, SIEDZENIE RAJ. - DARMOWE ROZRÓWNOWAŻ…
$230,322
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Dom w Kaubariskis, Litwa
Dom
Kaubariskis, Litwa
Powierzchnia 29 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SODO NAM SB "ROAD", AGUONS AL, KM KM HAUBARIŠKAS, INDEX RAJ. 6,11 LATA (WYKONANIE P…
$17,915
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
CZĘŚĆ DOMU W SŁOWIE GATVER, CENTRELISH CITY OF PANCHAS. DOM W JEDNEJ WYSOKIEJ, UDOSTĘPNIJ CZ…
$77,094
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Dom w Nowe Miasto, Litwa
Dom
Nowe Miasto, Litwa
Powierzchnia 272 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie LIVE HAZARD V. KUDIKOS IN GATV, NEW, LAST RAJ. Namas two feedingstuffs, Wholesale …
$171,998
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Dom w Butkiskiai, Litwa
Dom
Butkiskiai, Litwa
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom, w którym zaczyna się twoja nowa historia! Cichy róg w dzielnicy Panevėžys - 84 m kw. Do…
$103,178
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Dom w Rakiszki, Litwa
Dom
Rakiszki, Litwa
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie UNIQUE NAMAS 5 CAUSES J. BASANAVIUS G. 15, ROXIC! W 1982 roku budownictwo, ciche …
$101,828
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Dom w Birże, Litwa
Dom
Birże, Litwa
Powierzchnia 227 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysłanie nowego Namas Agaro G., Buildings. Dom znajduje się w residence rezydencji gospodars…
$64,651
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Dom w Debikonys, Litwa
Dom
Debikonys, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SOFTWARE DO DEBINARU K W głównej dzielnicy. Debickonys - mała wioska w pobliżu Ram…
$44,415
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Dom w Pamarliskiai, Litwa
Dom
Pamarliskiai, Litwa
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ ŻYWNOŚCI Z ZAREJESTROWANYMI PAMATAMI, PROJEKTEM NAMO, ZEZWOLENIEM BUDOWY! W przytul…
$76,805
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Dom w Kwietki, Litwa
Dom
Kwietki, Litwa
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 2
Łajdak w birth 20 wars w the Wheel! Szukasz przytulnego domu z ogrodem, wiejskim budynkiem …
$17,280
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 1
PREMIA KWESTIONARNA W WINIE K. SPRZEDAŻ 124 KV.M. OBSZAR DOMOWY Z 74 LAT ŻYCIA. GOSPODARKA D…
$99,546
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Dom w Staniunai, Litwa
Dom
Staniunai, Litwa
Powierzchnia 642 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysłany do domu w Erge Spoterhouse, Rolling G., Standards, połączony z przestrzenią myszy. D…
$309,649
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Dom w Poswol, Litwa
Dom
Poswol, Litwa
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany w cichej i pięknej miejscowości Pushaloto, dzielnicy Pasvalys. Dzia? k…
$17,390
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Dom w Skrobszyszki, Litwa
Dom
Skrobszyszki, Litwa
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedałeś swój dom w cenie. LIEPAS IN THE GATH - STATY 1989. Komunikacja - ELECTRA, WODA, p…
$55,734
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Dom w Unciszki, Litwa
Dom
Unciszki, Litwa
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedawane NAM w previous ceny, w domu - tylko 13 000 €! Szukasz domu w cichym miejscu, któ…
$15,476
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 1
Nadzwyczajne zagród z działki prawie 6 hektarów w dzielnicy Panevėžys, Krakenavos sen., Slab…
$52,888
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Dom w Birże, Litwa
Dom
Birże, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysyłanie Rezydencji w Republice Gatyjskiej, Buildings. Mamy 3 KAMORIAI, VIRTUE. OCHRONA SĄS…
$42,894
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 94 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysyłanie żywego Hazarda E. w Liutkevius Gath, INDYWIDUALNEGO KRAJU GOSPODARCZEGO DOMU CENTR…
$111,120
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Dom w Poswol, Litwa
Dom
Poswol, Litwa
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedane YACK HARKING RESTAUROWANY GOSPODARZ DOMOWY W BIRG. To żywe miejsce - środowiskowy …
$77,385
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Parametry nieruchomości w Okręg poniewieski, Litwa

z garażem
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