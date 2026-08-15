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Domy na sprzedaż w Landwarów, Litwa

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4 obiekty total found
Dom w Landwarów, Litwa
Dom
Landwarów, Litwa
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 2
DOM SPACE RODZINY Z LIQUID 15,1 A I KOŃCOWE WYKORZYSTANIE WZROSTU LĄDOWEGO Szukasz domu dla …
$255,293
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Capital
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Dom w Landwarów, Litwa
Dom
Landwarów, Litwa
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 2
3-pokojowe części z 7 arami ziemi, ekskluzywne i strategiczne bardzo wygodne miejsce Lentvar…
$202,180
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Agencja
Capital
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Dom w Landwarów, Litwa
Dom
Landwarów, Litwa
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 2
Realistyczna działka mieszkalna z pozwoleniem na budowę, opłacona za podatek od infrastruktu…
$104,116
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Capital
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Dom w Landwarów, Litwa
Dom
Landwarów, Litwa
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
MOŻLIWE - W DRUGIEM SŁUCHANIU MIESIĘCY PODRÓŻY, NAGRODZENIA I CHARAKTERYSTYKI, WYSTĄPIONE LU…
$1,71M
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Capital
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