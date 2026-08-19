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Domy na sprzedaż w Okręg mariampolski, Litwa

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Mariampol
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16 obiektów total found
Dom w Wersze, Litwa
Dom
Wersze, Litwa
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedałeś swoją siedzibę w domu, Ci rajone - €30 000! Szukasz miejsca, gdzie możesz zbudow…
$34,722
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Dom w Gudele, Litwa
Dom
Gudele, Litwa
Powierzchnia 286 m²
Liczba kondygnacji 2
Gudelius Manor Building jest sprzedany.. Budynek wymaga naprawy. W pobliżu budynku powstała …
$11,593
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Dom w Jura, Litwa
Dom
Jura, Litwa
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawałem twoją chatę z budynkami rolnymi, Sea Miestly, Cash Rail w ratowaniu rządu. ----…
$53,181
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Dom w Mariampol, Litwa
Dom
Mariampol, Litwa
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 1
Building in Lithuania - MORITIME SAV., LOCAL SB Space, Building Space, Building in a better …
$69,442
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Dom w Wyłkowyszki, Litwa
Dom
Wyłkowyszki, Litwa
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ MŁODYCH SODO NAM Z SKIN12 A, SHE G, LINGIUS K., KLIPEDOS R. Przestronny dom ogrodow…
$185,489
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Dom w Nowe Miasto, Litwa
Dom
Nowe Miasto, Litwa
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 2
Dobry dom na sprzedaż w Kudirkos Naumiel w pobliżu centrum.. Doskonały dostęp do wszystkich …
$31,804
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TekceTekce
Dom w Wyłkowyszki, Litwa
Dom
Wyłkowyszki, Litwa
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ INSTALACJI JAKOŚCI I PROCEDURY PRAWNE, ŚWIATŁA I YELLOW 2 GOSPODARSTWA DOMOWE! Ten…
$163,631
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Dom w Mariampol, Litwa
Dom
Mariampol, Litwa
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyłącznie duży dom jest sprzedawany w centrum Marijampolė. Wielkie spokojne miejsce do życia…
$164,621
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Dom w Jure, Litwa
Dom
Jure, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzeda ¿w pobli ¿u lasu, gmina Kazlų Rūda, wioska Jurė, ulica Miško W pobliżu lasu,…
$45,792
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Dom w Kozłowa Ruda, Litwa
Dom
Kozłowa Ruda, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzeda ¿, znajduje siê w centralnej czê ci Kazlų Rūda, w przestronnej 13 wiecznej dz…
$102,758
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Dom w Judrarude, Litwa
Dom
Judrarude, Litwa
Powierzchnia 237 m²
Liczba kondygnacji 2
PRÓBNA KUPIĆ W PEŁNI ZAINSTALOWANE BUDYNKI! OGRÓD MOŻE ŻYĆ CAŁYM CZASEM ROKU INWESTYCJE OCEN…
$440,535
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Dom w Makały, Litwa
Dom
Makały, Litwa
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany dla rekreacji i życia w Marijampolė. Dom w unikalnej lokalizacji Šaltin…
$159,353
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Dom w Mariampol, Litwa
Dom
Mariampol, Litwa
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny dwupiętrowy dom na sprzedaż w idealnym miejscu w pobliżu stawu. Adres domu Šeduvos g.…
$86,948
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Dom w Mariampol, Litwa
Dom
Mariampol, Litwa
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny dom na sprzedaż z dala od zgiełku miasta. Homestead graniczy staw, połowa stawu na…
$78,502
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Dom w Grinaiciai, Litwa
Dom
Grinaiciai, Litwa
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 2
Duża działka z domem jest sprzedawana w dzielnicy Šakiai! Wielka rodzina, wielkie domy! Ob…
$20,514
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Dom w Mariampol, Litwa
Dom
Mariampol, Litwa
Powierzchnia 334 m²
Liczba kondygnacji 2
W centralnej części miasta, w prestiżowym bloku mieszkalnym, sprzedawane są dwupiętrowe, luk…
$273,280
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Parametry nieruchomości w Okręg mariampolski, Litwa

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