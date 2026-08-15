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Mieszkania na sprzedaż w Litwa

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742 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 3/5
SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWEJ APDAILI W NOWYM, WYŁĄCZONYM PROJEKCIE JAKOŚCI W MORZE! Odkryj swój nowy…
$240,656
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Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 2/3
Wyjątkowa okazja w prestiżowej Kaunas Žaliakalnis: kawałek historii z oszałamiającą panoramą…
$109,684
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Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 20 m²
Piętro 1/2
PRZEDSTAWIONE PROCEDURY I NADZÓR ALE STRATEGIA W SYTUACJI PRYWATNEJ - PASZY!!! SPRZEDAŻ KRAJ…
$91,310
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Druskieniki, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Druskieniki, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/5
CO DOBRE, TO JAKOŚĆ I NAJLEPSZE MIEJSCE ŻYCIA!!!! Będziesz mieszkał w tym samym czasie w 10…
$189,508
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Mieszkanie 3 pokoi w Janiszki, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Janiszki, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 5/5
PARKYDAM 3 K. BUTAS JONISKIO MIESTO CENTRO ZASADY: WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE Wygodne poło…
$81,968
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 27 m²
Piętro 1/4
LOTY SPRZEDAŻY W NOWYCH MOODS PROJEKTÓW, GŁÓWNE ZASADY: klasa A + energia; O pojemności sko…
$113,593
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/4
VINEGE - MAJOR 2020 PROJECT IN LITWA! W nowym projekcie mieszkalnym dla budownictwa niskopo…
$189,335
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Mieszkanie 5 pokojów w Pokroje, Litwa
Mieszkanie 5 pokojów
Pokroje, Litwa
Pokoje 5
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/3
Sprzedane 4 Cables, ale w mieście, Switter G. 9! Szukasz komfortowego i przestronnego miesz…
$67,674
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Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$212,528
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Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 1/4
THREE - harmonijna integracja projektu w ulubionej dzielnicy Antakalnis, nowo utworzonej pow…
$95,063
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Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1/1
ekskluzywne apartamenty dla tych, którzy cenią komfort i autentyczność Starego Miasta. Tutaj…
$721,768
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Mieszkanie 2 pokoi w Uciana, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Uciana, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/5
LOKACJA❗️Wtorek, 7 kwietnia 17- 19. Musisz się zarejestrować! Tel lub e-mail: .............…
$89,994
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Mieszkanie 3 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 7/9
W JONVA, pan Western G. SPRZEDAŻ PRZESTRZENI DO 3 TYGODNI KAPBATÓW. Apartament, który jest …
$102,598
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Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/5
Szukasz miejsca w wygodnym miejscu w Kownie? Wrażliwość, światło i komfort w jednym miejscu…
$122,401
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Mieszkanie 4 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/12
Apartament na sprzeda? 67,74 m2. 4 kmbr. OPIS BUTO: . Powierzchnia - 67,74 m2 . Wysoka - 1 …
$137,700
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Mieszkanie 3 pokoi w Połąga, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Połąga, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 3/3
SPRZEDAŻ SWOJEGO 3 BUDYNKU WĘGLA 3 pokoje apartament do wynajęcia w Palanga. Dom - zaledwie …
$144,006
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Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1/1
Sprzedane 3 Cables z 3.74a LOW W OKOLICZNOŚCI! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =…
$148,391
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2/2
SPRZEDAŻ 3 KAMBALÓW G. 4, INNOWACJA! Apartament posiada przestronne wspólne, kuchnia, łazie…
$91,167
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Mieszkanie 3 pokoi w Giraite, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Giraite, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/2
Dom Magnolian jest dobrym miejscem do życia tutaj... = = = = = = = = = = "MAGNOLIJOS NAMAI -…
$174,275
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Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/3
INDYWIDUALNY, PRZESTRZENI 3 K, ALE W PRZYPADKU 94,84 m kw., 3 pokojowe mieszkanie na sprzed…
$192,995
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Mieszkanie 4 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 77 m²
Piętro 4/5
4 pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w dzielnicy Kalniečiai - Geležinio Vilko g. Apartament zna…
$161,508
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Mieszkanie 2 pokoi w Orany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Orany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/4
PARKYDAM 48.53 KV.M, 2 GOSPODARKA DOMOWA BYŁA W NOWYM RÓŻNYM ARCHITEKTURZE, A + + SOURTY PRO…
$120,915
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Mieszkanie 3 pokoi w Narepy, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Narepy, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/2
3 KABLE BYŁY Z TERAYEM I LIQUID - TASKS 3 pokoje apartament na sprzeda ¿w strategicznym dog…
$219,603
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Mieszkanie 1 pokój w Papiskiai, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Papiskiai, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 1
BEZPOŚREDNIE DORADZTWO KOMISJI Madinat Jumeirah Życie jest ekskluzywną kolekcją rezydencji …
$691,275
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Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$212,528
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 2/5
Apartament na sprzedaż w centrum Wilna, w pobliżu Bassanavičius rynku kwiatów. Doskonałe mi…
$210,618
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Mieszkanie 3 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1/4
BUTTER 9 - NOWY PROJEKT NA RZECZ PRYWATNOŚCI, MAKSYFIKACJA MOŻLIWOŚCI WZROSTU NATURALNEGO I …
$129,454
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Mieszkanie 1 pokój w Pokroje, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Pokroje, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 1/1
Światło 1 pokój apartament do wynajęcia w wygodnej lokalizacji w mieście Pakruojis. Apartame…
$18,549
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 4/4
W centrum Wilna, w prestiżowym miejscu, mieszkanie w dobrym stanie jest sprzedawane! Wspania…
$405,756
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Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 23 m²
Piętro 4/4
SPRZEDAŻ I INSTALACJE JAKOŚCI KAMBODU ALE W LATACH Idealny wybór dla tych, którzy szukają fu…
$143,456
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Typy nieruchomości w Litwa.

1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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