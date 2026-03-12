Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Litwa
  3. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Litwa

Wilno
89
Kowno
73
Kłajpeda
10
Szawle
4
262 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 66 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 66 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1
POZIOMY KOORDYNACJI ŚWIATŁA I FUNKCJONALNEJ W SENAMIORZE! _ _ _ _ _ _ OGÓLNE: - Adres: Latak…
$1,744
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 67 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 67 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2
$813
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 64 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 64 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1
$699
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 150 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 150 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2
TECHNICZNE G. Doradztwo ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE WARTOŚCI GOSPODARKI DOMOWEJ PLACE PRACOW…
$1,220
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 17 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 17 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 17 m²
Piętro 1
Wyjątkowe możliwości! MODERNUS BIURAS VERSLO CENTRO "GOŠTAUTO 8" TO BIAŁY TILTO! Szukasz pok…
$581
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 370 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 370 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 370 m²
Piętro 1
Wypożyczony 370 KV. M. PATCHES IN PANEMUNE, TRANSAKCJE G. Pokój do wynajęcia 370 m2 w Panem…
$872
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 193 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 193 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 193 m²
Piętro 1
STRATEGICZNA LEPSZA DYSTRYBUCJA HANDLOWA / PRZEDSTAWIENIA DYSTRYBUCJI PRODUKCJI _ _ _ _ _ _ …
$1,743
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 46 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 46 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1
lokale handlowe / biurowe do wynajęcia w Vytenio g., projekt "Skver namai", Wilno Nowe po…
$1,337
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 91 m² w Birsztany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 91 m²
Birsztany, Litwa
Powierzchnia 91 m²
Piętro 1
$2,270
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 500 m² w Poswol, Litwa
Nieruchomości komercyjne 500 m²
Poswol, Litwa
Powierzchnia 500 m²
Piętro 1
$1,159
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 1 634 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 634 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 1 634 m²
Piętro 1
$15,152
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 404 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 404 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 404 m²
Piętro 1
$3,513
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 1 118 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 118 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 1 118 m²
Piętro 1
$9,087
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 51 m² w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomości komercyjne 51 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 51 m²
Piętro 4
$297
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 139 m² w Wielka Rzesza, Litwa
Nieruchomości komercyjne 139 m²
Wielka Rzesza, Litwa
Powierzchnia 139 m²
Piętro 1
$1,855
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 70 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 70 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2
LOWER KOORDYNACJA HANDLOWA W DRUGIEM WZROSTU, OCHRONY PR! DRUGA PRZESTRZEŃ I DYSTRYBUCJA ŚWI…
$569
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 699 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 699 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 699 m²
Piętro 1
$8,104
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 33 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 33 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2
$381
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 25 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 25 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 25 m²
Piętro 1
$725
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 28 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 28 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 28 m²
Piętro 1
$580
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 150 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 150 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3
$580
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 130 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 130 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2
$754
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 12 m² w Olita, Litwa
Nieruchomości komercyjne 12 m²
Olita, Litwa
Powierzchnia 12 m²
Piętro 2
$174
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 640 m² w Szawle, Litwa
Nieruchomości komercyjne 640 m²
Szawle, Litwa
Powierzchnia 640 m²
Piętro 1
$1,136
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 600 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 600 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 600 m²
Piętro 1
$2,782
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 309 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 309 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 309 m²
Piętro 1
$4,297
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 31 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 31 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 31 m²
$580
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 520 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 520 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 520 m²
Piętro 2
$1,507
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 1 804 m² w Olita, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 804 m²
Olita, Litwa
Powierzchnia 1 804 m²
Piętro 1
$5,228
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 269 m² w Olita, Litwa
Nieruchomości komercyjne 269 m²
Olita, Litwa
Powierzchnia 269 m²
Piętro 1
$2,808
za miesiąc
