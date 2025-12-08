  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Nowe domy

Nowe domy w Litwa

Wilno
1
Okręg wileński
1
Samorząd miasta Wilna
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Wieś domków Prusu Namai
Wieś domków Prusu Namai
Wieś domków Prusu Namai
Wieś domków Prusu Namai
Wieś domków Prusu Namai
Wieś domków Prusu Namai
Wilno, Litwa
od
$138,045
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 1
"Prūsų namai is a housing project in Vilnius with more than 300 residential and commercial buildings. Located between Trakai and Vilnius, with all the necessary infrastructure, the houses allow you to visit historical sites and lakes and reach the modern life of Vilnius city centre in less t…
Deweloper
PRUSU NAMAI
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się