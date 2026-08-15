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Działki na sprzedaż w Litwa

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1 016 obiektów total found
Działka w Troki, Litwa
Działka
Troki, Litwa
Opis: Na sprzedaż jest 2 ha Trakai raj. Sav. Varnikai K. W pobliżu miejscowości znajduje si…
$34,779
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Działka w Pailiai, Litwa
Działka
Pailiai, Litwa
Scanning with the NAMO PROJECT and the Construction Authorization of Passenger K., Northh RA…
$25,886
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Działka w Kowno, Litwa
Działka
Kowno, Litwa
SPRZEDAŻ ALEKSOTU DOMOWEGO, ARTYLERY G., KAUNE - WASZYNGTON Szukasz domu w mieście, ale z s…
$147,589
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Działka w Wilno, Litwa
Działka
Wilno, Litwa
Spójrz! OGÓLNE: Adres: Villaaus r. sav. W języku polskim Niepowtarzalny numer: 4400- 3987-…
$17,281
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Działka w Birsztany, Litwa
Działka
Birsztany, Litwa
ALOKACJA ROLNA BIRŠTONA NA 42 LATA Niedaleko Birštonas Review Tower Szukasz przestrzeni wo…
$76,746
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Działka w Masionys, Litwa
Działka
Masionys, Litwa
Sprzedawany jest obok Magistre Vilnius - Panevėžys. OGÓLNE: • Adres - Ukmergės Senasis kel.…
$884,552
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Działka w Łódki, Litwa
Działka
Łódki, Litwa
Litwa. Zarasų Rajonas. Gražuts regionalis parkas (Terytorium Gražutės Regional Park). Jezior…
$807,670
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Działka w Wilno, Litwa
Działka
Wilno, Litwa
6-Armowy bloczek wzrostu gospodarstwa domowego SKG.! OGÓLNE: • Adres: Verbių skg., Naujoji …
$51,266
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Działka w Kowno, Litwa
Działka
Kowno, Litwa
PARKYDAM 6.91 LIQUID HOUSEHOLD on the previous panemune. LOKACJA: obok "Panemunės šilas", "…
$217,238
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Działka w Rożyszki, Litwa
Działka
Rożyszki, Litwa
PARKYDAM 19.09 A LIQUID OF HOUSEHOLD RUSNYS G., KEY K., KAUNO R. Szukasz przestronnej działk…
$86,301
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Działka w Olita, Litwa
Działka
Olita, Litwa
Posiadłość domu 12,66 bar jest sprzedawana z pozwoleniem na budowę w Dainava, Alytus. Szukas…
$47,624
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Działka w Rogaże, Litwa
Działka
Rogaże, Litwa
PARKYDAM 29,11 LAT GOSPODARSTWA GOSPODARCZEGO W NIEKTÓRYCH INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOM…
$34,203
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Działka w Vengerine, Litwa
Działka
Vengerine, Litwa
Ten 61,72 arowy plac, położony zaledwie 11 km od Rokiškis, jest w pełni przygotowany na swoj…
$60,778
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Działka w Tryszki, Litwa
Działka
Tryszki, Litwa
Sprzedaż 27,07 działki Sposób użytkowania gruntów to obszary mieszkalne. Typ użytkowania to …
$4,091
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Działka w Markowszczyzna, Litwa
Działka
Markowszczyzna, Litwa
Dwie mile od Rūdiškiai. W miejscowości Martūras sprzedaje się działkę rolniczą o powierzchni…
$4,521
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Działka w Wilno, Litwa
Działka
Wilno, Litwa
25 dzia? ka na sprzeda? w Užugriovio, Vilniaus r. sav. INFORMACJE OGÓLNE - Powierzchnia dzi…
$64,438
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Działka w Wilno, Litwa
Działka
Wilno, Litwa
PRZEKAZANE UJAWNIENIE WIELOLETNICH ROZWÓJ NOWEGO WYBORU NOWYCH KWARTERÓW KOŃCOWYCH W WILNIU …
$802,239
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Działka w Ginkunai, Litwa
Działka
Ginkunai, Litwa
Wysyłanie 7 dysputów - lokalizacja krajów normalnych! 7 działek mieszkalnych do budowy indy…
$14,432
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Działka w Kowno, Litwa
Działka
Kowno, Litwa
Wysyłam 25 miejsc na drodze! MOŻLIWE ZMIANY GOSPODARKI DOMOWEJ! OGÓLNE: ✅ Obszar partii: 25…
$28,687
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Działka w Malaty, Litwa
Działka
Malaty, Litwa
80 działki rolniczej w Dubingiai k, Molėtai r.sav jest sprzedawany w pięknym miejscu w pobli…
$13,912
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Działka w Wilno, Litwa
Działka
Wilno, Litwa
Obszar ogrodu Amateur jest sprzedawany w szybko rozwijającym się obszarze Pavilis. Komunikac…
$79,992
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Działka w Malaty, Litwa
Działka
Malaty, Litwa
Sprzedaż 4,53 ha działki rolnej Molėtai r., Luokesos sen., Janaukk Dzielnica wyróżnia się du…
$45,024
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Działka w Kowno, Litwa
Działka
Kowno, Litwa
SPRZEDAŻ DESTINACJI HANDLOWEJ W OKOLICZNOŚCI! WSPÓLNE DANE: • Miejscem działki jest Baltijos…
$103,178
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Działka w Gudulin, Litwa
Działka
Gudulin, Litwa
Przesyłanie LIQUID 1,09 HA PRZEMYSŁU I SKŁADU BRUKSELI, KLAIMY Z UZUPEŁNIENIEM KONSTRUKCJI M…
$288,956
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Działka w Wilno, Litwa
Działka
Wilno, Litwa
SPRZEDAŻ 11,28 ARM ZAMKNIĘTA Z GRZEWNEGO SODU 14th Street! - Komunikacja z miasta Vissa - D…
$161,488
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Działka w Voveriai, Litwa
Działka
Voveriai, Litwa
POŁOŻONE SKRÓTY 95a Z STATUS - DOSTĘP DO ODWOŁANIA! Szukasz miejsca na życie czy inwestycje…
$63,776
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Działka w Klejdany, Litwa
Działka
Klejdany, Litwa
Należy przedłożyć miejsce przeznaczenia rolniczego. Miejsce: Vilainiai, Kėdainių raj. sav. …
$69,275
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Działka w Wilno, Litwa
Działka
Wilno, Litwa
Wyobraź sobie miejsce, gdzie luksus jest w kontakcie z spokojem natury! Ta ekskluzywna fabuł…
$416,190
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Działka w Giedrojcie, Litwa
Działka
Giedrojcie, Litwa
Paczka rolna obszaru 305 a. OŚWIADCZA: - Adres działki - Šlevytr, Alionys sen., Širvintų r.…
$15,245
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Działka w Sliziskiai, Litwa
Działka
Sliziskiai, Litwa
Nadzwyczajna paczka o powierzchni ± 18 ha o wielkości ± 200 m Linia brzegowa i las jeziora V…
$873,686
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