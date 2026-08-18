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Domy na sprzedaż w Druskieniki, Litwa

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6 obiektów total found
Dom w Druskieniki, Litwa
Dom
Druskieniki, Litwa
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ JEDNEGO HAUTE NAM, 100,43 KV.M. NAMO PRINCIPLES: • Dom znajduje się w cichej ulicy…
$91,747
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Dom w Druskieniki, Litwa
Dom
Druskieniki, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyłączne gospodarstwa domowe w pobliżu centrum OGÓLNE: Cena sprzedaży: 300000 EUR Adres: So…
$344,246
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Dom w Druskieniki, Litwa
Dom
Druskieniki, Litwa
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
KRAJ DRUGIER WYSTĄPIONY W GOSPODARSTWIE DOMOWEJ Z PIERWSZĄ SIECIĄ FUNKCJI! _ _ _ _ _ _ _ _ _…
$183,010
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Dom w Druskieniki, Litwa
Dom
Druskieniki, Litwa
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 2
Domki z częściowym wykończeniem i część działki w pobliżu centrum OGÓLNE: Cena sprzedaży: A…
$168,099
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Dom w Druskieniki, Litwa
Dom
Druskieniki, Litwa
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z 6 ares działki w Baldashka OGÓLNE: Cena sprzedaży: 145 000 EUR; Adres: Saigupo g. 8,…
$168,099
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Agencja
Capital
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Dom w Druskieniki, Litwa
Dom
Druskieniki, Litwa
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 2
Domki z częściowym wykończeniem i część działki w pobliżu centrum OGÓLNE: Cena sprzedaży: B…
$154,228
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