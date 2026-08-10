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Domy na sprzedaż w Troki, Litwa

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5 obiektów total found
Dom w Troki, Litwa
Dom
Troki, Litwa
Powierzchnia 756 m²
Liczba kondygnacji 3
RÓŻNY PROJEKT INWESTYCYJNY W CENTRUM PODRÓŻY! W SPRAWIE PRZEWOŹNIKA EFER Powierzchnia budynk…
$869,478
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Dom w Troki, Litwa
Dom
Troki, Litwa
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 1
NOWA BUDOWA ZAWIERANA LIKWIDŁEM 19,66 A W TRAKTACH A + + klasa energetyczna, jednopiętrowy …
$375,093
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Dom w Troki, Litwa
Dom
Troki, Litwa
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 1
W OBSZARZE TRACKA, ŹRÓDŁO LANDII I BUDYNKÓW ROLNYCH PRZEDSTAWIONYCH W SIECI Świetny wybór d…
$70,601
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Troki, Litwa
Dom
Troki, Litwa
Powierzchnia 375 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny, strategicznie zaplanowany dom z atakiem na działkę 36a jest sprzedawany w parku…
$255,047
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Dom w Troki, Litwa
Dom
Troki, Litwa
Powierzchnia 247 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny 246.67 m kw. dom czeka na nowych właścicieli. To jest część dwulicowego domu w S…
$188,049
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