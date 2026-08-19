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Domy na sprzedaż w Wiłkomierz, Litwa

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10 obiektów total found
Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 1
Vyšnių g. Ukmergė m. dom z budynkiem gospodarstwa jest sprzedawany w 152,54 kw. b. OPIS GOS…
$99,675
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Dom w Tvarkai, Litwa
Dom
Tvarkai, Litwa
Powierzchnia 216 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ PRZESTRZENI DOMOWEJ W DRODZE NATURA - OBSZAR UKGERIA • Adres: Vytauto g., Dukstyna…
$346,103
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Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 1
11,5 a SODO dzia? ka z domem i sauną w UKMERGΆgarden community "UNILITY". Więc... ZASADY OGÓ…
$27,740
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom w Varine, Litwa
Dom
Varine, Litwa
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 1
W pełni umeblowane wnętrza skandynawskie 3-pokojowe domy w Alionių kalba, Ukmergė dzielnicy!…
$144,797
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Dom w Varine, Litwa
Dom
Varine, Litwa
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 1
W pełni umeblowane wnętrza skandynawskie 3-pokojowe domy w Alionių kalba, Ukmergė dzielnicy!…
$194,321
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Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 1
A + + CLASS NAM PROJEKT NOVA NAMAI UKERGIA - NOWA G. Nowoczesny, wysokiej jakości budynek j…
$295,177
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TekceTekce
Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
2 piętra 105,18 m2 dom na sprzedaż Sewage Street, Ukmerge. OGÓLNE: - Adres: Sekosių g., Ukme…
$95,820
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Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
W Ukmergė, w Taikos ulicy, ceglany dom mieszkalny z dzia? ka 7.29 wieku gospodarstwa. Jest t…
$82,411
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Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 187 m²
Liczba kondygnacji 2
NOWY BUDYNK DOMOWY W CENTRUM UKMERGAS. Jest to doskonała okazja, aby kupić i zorganizować …
$222,025
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Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 322 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaż odbywa się w ERDVUS NAM z 15-bar działki w UKMRV. Więc... ZASADY OGÓLNE: • Doskonał…
$239,335
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