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Domy na sprzedaż w Godlewo, Litwa

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5 obiektów total found
Dom w Godlewo, Litwa
Dom
Godlewo, Litwa
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Drewniany dom jest sprzedawany w cichym i wygodnym miejscu w Garliavie. Dom ma prawo żyć od …
$184,932
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Dom w Godlewo, Litwa
Dom
Godlewo, Litwa
Powierzchnia 259 m²
Liczba kondygnacji 2
Garliava ma bardzo dobry dom planowania z atakiem 14 res. Dom odpowiedni dla dwóch rodzin + …
$300,260
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Agencja
Capital
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Dom w Godlewo, Litwa
Dom
Godlewo, Litwa
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 1
ZABÓJCA Z GASTRO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 71,49 m kw. murowany dom z 7,85 działki w Garliava, …
$81,469
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom w Godlewo, Litwa
Dom
Godlewo, Litwa
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysyłanie domów mieszkalnych z LIQUID w 16.31-wiecznej stracie RAJ. W VIETŠNITH WYTAUTO G. 2…
$21,038
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Dom w Godlewo, Litwa
Dom
Godlewo, Litwa
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedane A + klasy, NIE ŻYĆ 4 KODY KAMERY W ROMANY, LIEPAS G. Nowo wyposażone, A + klasa e…
$344,181
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