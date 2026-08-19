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Domy na sprzedaż w Możejki, Litwa

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11 obiektów total found
Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 17 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawane w 5,96a. dzia? ka ogrodowa z domu i innych osób na utrzymaniu, dzia? ka jest sch…
$17,632
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 6 m²
Liczba kondygnacji 1
DODATEK SOUSE Z INSTALACJĄ Lokalizacja: Troykyčių k., Versmės g. 36, Mažeikių r. sav. Powi…
$99,348
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom mieszkalny w Mažeikiai miasta starego miasta. Wspaniałe miejsce na wygodne, ciche i wyso…
$63,762
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ GOSPODARSTWA DOMOWEGO W REZYDENCJI, HEADG W pełni przygotowany do życia, w pełni z…
$255,047
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 2
POŁUDNIOWA SALA POŁUDNIOWA Rezydencja. Baterie słoneczne 18,7KW. Produkcja energii elektrycz…
$229,086
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom mieszkalny w Mažeikiai miasta starego miasta. Jest to wspaniałe miejsce dla komfortowego…
$116,880
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ DO ZAKOŃCZONYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH Dom jest w pełni umeblowany i utrzymany w Vie…
$232,329
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 2
W starym mieście Mažeikiai, 246 m kw. Dom mieszkalny jest sprzedawany dla roznego rozwoju bi…
$364,701
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 1
IDEAL SELEKCJA NOWEGO STATU REZYDENCJI Wysyłanie żywych hazardów INFORMACJE OGÓLNE Lokaliz…
$76,751
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 199 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysłany do rodziny. NAMAS 1 ROK, Z CAŁĄ I MANDARDĄ Rozmieszczenie: Mažeikiai, Liberty str. …
$135,623
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Dom w Możejki, Litwa
Dom
Możejki, Litwa
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
PARKYDAM przytulny, wyposażony dom, w domu wszystko jest wyposażone, może przyjść i żyć naty…
$281,843
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