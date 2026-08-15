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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Litwa

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Wilno
101
Kowno
42
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17
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311 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne 560 m² w Malaty, Litwa
Nieruchomości inwestycyjne 560 m²
Malaty, Litwa
Powierzchnia 560 m²
Liczba kondygnacji 2
Pomieszczenia administracyjne i handlowe przy ulicy P. Tsvirkos, Moletai, LitwaAby uzyskać w…
$361,854
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Nieruchomości komercyjne 2 563 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 2 563 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 2 563 m²
Wysyłanie przeznaczenia INWESTYCYJNEGO do celów administracyjnych, produkcji i przechowywani…
$2,04M
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Nieruchomości komercyjne 124 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 124 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 124 m²
Piętro 1
PRAGNĄC WYZNACZYĆ HANDLOWE OBSZARY NA DRODZE G - MAKSYMALNE I SŁUŻBOWE Cena została obniżon…
$358,331
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Nieruchomości komercyjne 722 m² w Ramonai, Litwa
Nieruchomości komercyjne 722 m²
Ramonai, Litwa
Powierzchnia 722 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ ZBOŻA Z KSAVĄ AUDYBLĄ Ramons - wieś w gminie Raseiniai, 2 km na północ od Raseinia…
$69,558
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Nieruchomości komercyjne 1 149 m² w Pabalve, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 149 m²
Pabalve, Litwa
Powierzchnia 1 149 m²
Piętro 1
Sprzedawane są lokale handlowe zlokalizowane na obszarze Telšiai. Milę stąd. Pomieszczenia m…
$52,169
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Nieruchomości komercyjne 169 991 m² w Klejdany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 169 991 m²
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 169 991 m²
PRZEDSTAWIONE CELE INDYWIDUALNE - 17 HA A SAT AERODROME, When THER DIFFERENT NUCLEAR TACK, M…
$4,06M
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 71 m² w Telsze, Litwa
Nieruchomości komercyjne 71 m²
Telsze, Litwa
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2
PREZENTACJA KOREKTÓW INWESTYCYJNYCH!!! Pomieszczenia administracyjne o powierzchni 71.40 m2 …
$78,137
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Nieruchomości komercyjne 890 m² w Malaty, Litwa
Nieruchomości komercyjne 890 m²
Malaty, Litwa
Powierzchnia 890 m²
Piętro 1
Dobrze rozwinięty i dobrze znany kompleks "ASVEJS POILSIAVIAVIETIES" jest sprzedawany w dzie…
$1,36M
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Nieruchomości komercyjne 712 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 712 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 712 m²
Piętro 1
WYZNACZENIE ALOKACJI ADMINISTRACYJNEJ / HANDLOWEJ 712 KV.M. G. 220, I-. > TABELA _ BAR _ IN…
$1,17M
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Nieruchomości komercyjne 139 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 139 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 139 m²
! Buildings design by PROJECT G.20A with the loss of 3,63 Arm Area. BUDYNKI DOTYCZĄCE INSTAL…
$85,673
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Nieruchomości komercyjne 453 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 453 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 453 m²
Piętro 1
PRZEDSTAWIONE HANDLOWE PRZEDSTAWIENIA W CENTRUM MLEKA - ALEMENT WOLNOŚCI Wyłączne lokale han…
$1,74M
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Nieruchomości komercyjne 890 m² w Ruś, Litwa
Nieruchomości komercyjne 890 m²
Ruś, Litwa
Powierzchnia 890 m²
Piętro 1
Sprzedawany jest w ekskluzywnej lokalizacji, w pobliżu Nemo, budynek o powierzchni prawie 90…
$312,073
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Nieruchomości komercyjne 1 736 m² w Szawle, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 736 m²
Szawle, Litwa
Powierzchnia 1 736 m²
Piętro 1
Lokale handlowe są sprzedawane w centrum miasta Šiauliai - inwestycji, co warto zwrócić uwag…
$1,59M
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Nieruchomości komercyjne 464 m² w Orany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 464 m²
Orany, Litwa
Powierzchnia 464 m²
Piętro 1
Pomieszczenia administracyjne na sprzedaż w Varėna, Rūstų g. 55. Strategicznie dobre miejsc…
$46,125
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Nieruchomości komercyjne 395 m² w Tryszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 395 m²
Tryszki, Litwa
Powierzchnia 395 m²
PREZENTACJA HANDLOWA - PRODUKCJA - PREMIA SKŁADOWA Adres: Bokšto g. 19, Trakai, Telšių r. o…
$54,487
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Nieruchomości komercyjne 786 m² w Wyłkowyszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 786 m²
Wyłkowyszki, Litwa
Powierzchnia 786 m²
Piętro 1
Na sprzedaż kawiarnia z lokalami komercyjnymi i pomocniczymi, powierzchnia 786.39 m2 Obecni…
$289,826
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Nieruchomości komercyjne 66 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 66 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1
ŚWIATŁA SPRZEDAŻY, ERDVIOS I FUNKCJONALNOŚCI W SENEZJI! _ _ _ _ _ _ OGÓLNE: - Adres: Latako …
$281,217
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Nieruchomości komercyjne 64 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 64 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 64 m²
120 m2 pokoje są sprzedawane w Starym Mieście. Można kupić mniejszą część 64 m ² i jest to ł…
$169,477
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Nieruchomości komercyjne 788 m² w Korklany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 788 m²
Korklany, Litwa
Powierzchnia 788 m²
Piętro 2
BUDYNKI HANDLOWE W DZIEDZINIE STRATEGICZNEJ - PUKI DOSTĘP DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW! HANDEL…
$84,629
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Nieruchomości komercyjne 1 478 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 478 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 1 478 m²
Piętro 1
STRATEGICZNE LOKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA W PEŁNIE - KOREKTY FUNKCJONOWANIA / PRODUKCJI Z ADMINI…
$519,425
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Nieruchomości komercyjne 500 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 500 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 500 m²
Piętro 1
UDZIELENIE ALOKACJI ADMINISTRACYJNEJ ERDVIO500 KV.M. NA RZECZ GOSPODARSTW DOMOWYCH. Obecnie …
$1,15M
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Nieruchomości komercyjne 240 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 240 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 240 m²
Piętro 1
PRAGNĄC OKREŚLAĆ PARTY SYGNIFIKACYJNE W PÓŁNOCNYM! Więc... ZASADY - lokale są sprzedawane ze…
$349,716
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Nieruchomości komercyjne 560 m² w Malaty, Litwa
Nieruchomości komercyjne 560 m²
Malaty, Litwa
Powierzchnia 560 m²
Piętro 1
W centrum Molėtai, Alberto Jauniškio g. 16, prywatny biurowiec 560,15 metrów kwadratowych. W…
$405,756
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Nieruchomości komercyjne 756 m² w Troki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 756 m²
Troki, Litwa
Powierzchnia 756 m²
Piętro 1
RÓŻNY PROJEKT INWESTYCYJNY W CENTRUM PODRÓŻY! W SPRAWIE PRZEWOŹNIKA EFER Powierzchnia budynk…
$869,478
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Nieruchomości komercyjne 124 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 124 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 124 m²
Piętro 1
Sprzedawane są lekkie i przytulne pomieszczenia o powierzchni 124 m2, w Oz Park, w dzielnicy…
$409,883
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Nieruchomości komercyjne 231 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 231 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 231 m²
Piętro 2
Pomieszczenia administracyjne są sprzedawane w centrum biznesowym w Šalaukte. Pomieszczenia …
$404,023
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Nieruchomości komercyjne 63 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 63 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
Wysyłam 63 KV. M. STUDIJA W DRUGIEJ GŁOWIE! - Jest to doskonały wybór dla osób poszukujących…
$342,856
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Nieruchomości komercyjne 190 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 190 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 190 m²
Piętro 2
PUKUS BUDYNKI HANDLOWE Z LIGHTEM 5.15 WARS, TOME PROSPECT!! Oferujemy zakup atrakcyjnego obi…
$575,498
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Nieruchomości komercyjne 3 339 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 3 339 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 3 339 m²
Liczba kondygnacji 5
Dzielnica gruntu (dzierżawiona od państwa) z projektem pensjonatu jest na sprzedaż.Terytoriu…
$1,09M
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1
W Wilnie, Baltupio Street, lokale są sprzedawane w "Jomanto Park Project" (w pobliżu ulicy G…
$316,674
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Typy nieruchomości w Litwa.

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