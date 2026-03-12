Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Litwa

Wilno
6
Okręg wileński
7
Okręg kowieński
3
14 obiektów total found
Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy sublokalizowany NAMAS z tarasem (ulica Jamesa Šimkevičiusa) INFORMACJE DODATKOWE • Dom…
$2,325
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Giraite, Litwa
Dom
Giraite, Litwa
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 2
$873
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
$2,319
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Mariampol, Litwa
Dom
Mariampol, Litwa
Powierzchnia 26 m²
Liczba kondygnacji 1
$464
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 2
$2,319
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Połąga, Litwa
Dom
Połąga, Litwa
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 1
$1,148
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Szawle, Litwa
Dom
Szawle, Litwa
Powierzchnia 211 m²
Liczba kondygnacji 1
$1,159
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
$1,565
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
$812
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Gałgi, Litwa
Dom
Gałgi, Litwa
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
$2,319
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Dercekliai, Litwa
Dom
Dercekliai, Litwa
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
$1,739
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 20 m²
Liczba kondygnacji 1
$209
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
$1,507
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 2
$2,029
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się