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Domy na sprzedaż w Okręg kowieński, Litwa

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Kowno
91
Preny
11
Klejdany
11
Godlewo
5
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247 obiektów total found
Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
W PEŁNI ZAINSTALOWANE DO SPRZEDAŻY NOWEGO DOMU ODNOWIONEGO W ZIELONYM . WŁASNY 6 A. SCLYPAS …
$915,850
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Dom w Kreslynai, Litwa
Dom
Kreslynai, Litwa
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
Domek jest sprzedawany z pięknym widokiem na rzekę Neris. Domek z działką i bezpośrednim wej…
$275,542
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Dom w Dubravai, Litwa
Dom
Dubravai, Litwa
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny dom ogrodowy z sauną w obszarze zamkniętym - Dubrav, dystrykt Kowno Szukasz miejs…
$61,124
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TekceTekce
Dom w Koszedary, Litwa
Dom
Koszedary, Litwa
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
W drodze drogi, charakter gospodarstwa domowego, ten G., kraj brytyjskiego TVENQUIN SPRZEDAŻ…
$310,548
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ NAMAS KAUNE, SENIAVOS PL: 46 - WHOLESALE POTENCJAL 93,21 m kw. dom mieszkalny jest…
$232,282
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Dom w Koszedary, Litwa
Dom
Koszedary, Litwa
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysłał broń z holem dla dorosłych mieszkańców, Gedimatin G. All Midso Communication. LIQUID …
$37,098
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 284 m²
Liczba kondygnacji 3
SPRZEDAŻ SPRZEDAŻY SPRZEDAŻY SPRZEDAŻY SPRZEDAŻY W ŚWIEŻYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH. NAM spa…
$331,445
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 2
Wszystkie najnowsze ogłoszenia o nieruchomościach CAPITAL można znaleźć na naszej stronie ww…
$409,234
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Dom w Isłauż, Litwa
Dom
Isłauż, Litwa
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom jest sprzedawany w Hut - wspaniałe miejsce dla przyszłego domu! ✔️ Lokalizacja: złom, K…
$59,455
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Dom w Kruvandai, Litwa
Dom
Kruvandai, Litwa
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 2
Szukasz miejsca, gdzie możesz zbudować wymarzony dom wokół natury? Ten przytulny dom jest za…
$63,762
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ MODERNUS, KOMPLETOWANA Z KLUNĄ TWOOWĄ, CARCLES G. Szukasz nowoczesnego, ekonomiczne…
$304,536
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 1
A + klasa, przestronny dom w mieście Kowno, nowy blok domowy! 5 pokoi są obecnie planowane,…
$346,707
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 2
Rusjańska oliwa, zupa, ramusity - twój pułkownik może być słaby! W mieście Kowno - w Rokai -…
$93,218
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Dom w Pypliai, Litwa
Dom
Pypliai, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
PARKYDAM BUDOWA A + + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONIniai G., 2025 (INSTALACJA ~ 95%) - Szukasz…
$276,556
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ GOSPODARKI DOMOWEJ W RAW, KAUNE Szukasz domu w jednej z najbardziej prestiżowych d…
$170,346
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 218 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie żywego domu z ERDUS 15.45 Wars Lighting, Cane. GłÓWKA DOMOWA ZMIENIONA I ZASTOSOWA…
$347,750
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
NAANO MIESTE, LIVE HOUSEHOLD, SALES HOUSEHOLDS with Guarantee and Farm Buildings. Budynek je…
$161,529
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ NADZORÓW GOSPODARCZYCH HOUSEHOLD g. 54, VILIJAMPOLE, KAUNE Szukasz komfortowej i d…
$113,612
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 1
Ukochany, szczególnie schludny i smaczny domek jednokondygnacyjny, który łączy komfort, funk…
$262,981
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Dom w Preny, Litwa
Dom
Preny, Litwa
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 2
Patrzenie do domu w świetnym miejscu? Mamy dla ciebie propozycję! W centrum miasta Prienai, …
$62,882
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Dom w Tełajcie, Litwa
Dom
Tełajcie, Litwa
Powierzchnia 235 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ PRABAGUS NAMAS, PUKIA LOKACIA! Twój dom gospodarstwa domowego środowiska!!! TERAZY …
$576,648
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Dom w Pilono, Litwa
Dom
Pilono, Litwa
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 1
Garden house "Pramprojektas", Piliuonos k., Valio g. 46 Informacje podstawowe: • Wykres - 1…
$85,648
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Dom w Patranys, Litwa
Dom
Patranys, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Domek mieszkalny, drewniany z przestronną powierzchnią 39 alei i budynkami stojącego dobrze …
$100,859
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysłany do domu z budynkami rolnymi na podstawie tablicy kluczy, INFORMACJE: Powierzchnia…
$52,300
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Dom w Godlewo, Litwa
Dom
Godlewo, Litwa
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 1
ZABÓJCA Z GASTRO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 71,49 m kw. murowany dom z 7,85 działki w Garliava, …
$81,469
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Dom w Gervenupis, Litwa
Dom
Gervenupis, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Twoja, ekonomiczna, nowa budowla. Wspaniałe, ciche miejsce na sprzedaż jest wysokiej jakośc…
$118,071
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Dom w Zacisius, Litwa
Dom
Zacisius, Litwa
Powierzchnia 28 m²
Liczba kondygnacji 1
Ogród jest sprzedawany w miejscowości Zacucius. Proszę, żebyś to zobaczył! Korzyści: • Fajn…
$55,987
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Dom w Żośle, Litwa
Dom
Żośle, Litwa
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie części domu! CENY TYLKO 47000 Eur Część domu jest sprzedawana w dzielnicy Kaišia…
$54,487
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Wysyłano 3-pokojowy dom z 2 warrantami i lokalizacją 8.69 a w jednym z najlepszych miejsc w …
$382,821
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ LUB GŁÓWNA DŁUGOTERMINU (NIE DŁUGIE 12 MIESIĘCY) W PRZEKAZYWANEJ KAUNIE GOSPODARCZE…
$267,799
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Parametry nieruchomości w Okręg kowieński, Litwa

z garażem
z Basen
Tanie
Luksusowe
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