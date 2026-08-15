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Domy na sprzedaż w Birże, Litwa

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5 obiektów total found
Dom w Birże, Litwa
Dom
Birże, Litwa
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany z działki w Biržai, Pasvalio g. Powierzchnia domu - 66,03 m2 Slug area …
$52,169
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Dom w Birże, Litwa
Dom
Birże, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysyłanie Rezydencji w Republice Gatyjskiej, Buildings. Mamy 3 KAMORIAI, VIRTUE. OCHRONA SĄS…
$42,894
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Dom w Birże, Litwa
Dom
Birże, Litwa
Powierzchnia 227 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysłanie nowego Namas Agaro G., Buildings. Dom znajduje się w residence rezydencji gospodars…
$64,651
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom w Birże, Litwa
Dom
Birże, Litwa
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
NETOLI GRANT CIRCUMSTO CENTRUM Z PRAWEM 8 LAT. Mamy wszystkie komunikaty MIDAS, z wyjątkiem …
$85,477
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Dom w Birże, Litwa
Dom
Birże, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Żywa nama dwóch hodowców, oznaczona w okręgach o powierzchni 8,15 mm. Dom mieszkalny, budyne…
$91,175
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