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Domy na sprzedaż w Kłajpeda, Litwa

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12 obiektów total found
Dom w Kłajpeda, Litwa
Dom
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 2
5 pokoi dom na sprzedaż w Tauralaukis, Miasto Klaipeda. = = = = = = = = = = = = = = = = = = …
$378,196
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Dom w Kłajpeda, Litwa
Dom
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 2
MODERNUS HOUSEHOLD - ARCHITEKTURA PÓŁNOCNA I JAKOŚĆ PREMIUM Jeden z najbardziej atrakcyjnych…
$802,035
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Dom w Kłajpeda, Litwa
Dom
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzedaż w Dercakles - Dwupiętrowy, 105 m2 dom mieszkalny jest dostępny na sprzedaż w…
$114,771
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Dom w Kłajpeda, Litwa
Dom
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 2
REZERWA Sprzedane 5 CAMBAREE NAM (140,69 CRAD. M.) POŁUDNIOWY WPŁYW NA PUNKT Prezentując t…
$210,618
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Dom w Kłajpeda, Litwa
Dom
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 289 m²
Liczba kondygnacji 2
PRZEDSTAWIONE CELE INDYWIDUALNE Dom jest zaprojektowany i przystosowany do dwóch FAM. DOSTĘP…
$739,204
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Dom w Kłajpeda, Litwa
Dom
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 322 m²
Liczba kondygnacji 3
Duży, przestronny dom na sprzedaż w małej wiosce Duży przestronny dom jest marzeniem dla wi…
$579,513
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Dom w Kłajpeda, Litwa
Dom
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 358 m²
Liczba kondygnacji 3
PASSENGER G. 18 SPRZEDAŻ 358,29 KV. M. PLAYER 7,48 LOW ARM Mozaikowa ulica jest dziś żywym …
$811,512
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Dom w Kłajpeda, Litwa
Dom
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 3
SPRZEDAŻ INDYWIDUALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA DO BUDYNKU QUARTE, 100 metrów do plaży Giruliai. To…
$770,937
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Dom w Kłajpeda, Litwa
Dom
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 2
DOWNAMY Z 7 RAMAMI POWINNY BYĆ SPRZEDAŻONE NA KSIĘŻNIKU KREDYTOWYM -------------------------…
$411,414
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Dom 4 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Dom 4 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 2
Lithuania, Klaipėda City, Tauralaukis (Former Meme Area). Two halves of a semi-detached hous…
$185,673
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Dom 4 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Dom 4 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Litwa, w pobliżu centrum trzeciego co do wielkości miasta portowego na Litwie - Klaipėda (da…
$275,339
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Dom w Kłajpeda, Litwa
Dom
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 464 m²
Liczba kondygnacji 3
PARKYDAM 464 m2 Mieszkający w gospodarstwie domowym z towarami przemysłowymi połączonymi z 9…
$1,14M
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Parametry nieruchomości w Kłajpeda, Litwa

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