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Domy na sprzedaż w Mariampol, Litwa

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5 obiektów total found
Dom w Mariampol, Litwa
Dom
Mariampol, Litwa
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 1
Building in Lithuania - MORITIME SAV., LOCAL SB Space, Building Space, Building in a better …
$69,442
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Dom w Mariampol, Litwa
Dom
Mariampol, Litwa
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyłącznie duży dom jest sprzedawany w centrum Marijampolė. Wielkie spokojne miejsce do życia…
$164,621
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Dom w Mariampol, Litwa
Dom
Mariampol, Litwa
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny dwupiętrowy dom na sprzedaż w idealnym miejscu w pobliżu stawu. Adres domu Šeduvos g.…
$86,948
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Dom w Mariampol, Litwa
Dom
Mariampol, Litwa
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny dom na sprzedaż z dala od zgiełku miasta. Homestead graniczy staw, połowa stawu na…
$78,502
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Dom w Mariampol, Litwa
Dom
Mariampol, Litwa
Powierzchnia 334 m²
Liczba kondygnacji 2
W centralnej części miasta, w prestiżowym bloku mieszkalnym, sprzedawane są dwupiętrowe, luk…
$273,280
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