Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków na Litwie
Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków na Litwie
Jaka jest średnia cena za metr kwadratowy nowej nieruchomości na Litwie?
Średni koszt metra kwadratowego w nowych stołecznych budynkach w Wilnie wynosi 2000–2500 euro. W elitarnych kompleksach mieszkalnych na Litwie cena może osiągnąć 3100 euro. W dwóch innych popularnych miastach kraju – Kownie i Kłajpedzie, metr kwadratowy szacowany jest na 1200–1500 euro. W mniejszych miejscowościach, takich jak Tauragee i Zarasai, ceny za metr kwadratowy wahają się od 500 do 800 euro.
Które litewskie miasta mają największy popyt na nowe nieruchomości?
Wilno jest liderem sprzedaży. Tutaj mieszkania w nowych budynkach są aktywnie sprzedawane do użytku osobistego i na wynajem. Istnieje również duże zapotrzebowanie na nowe nieruchomości w malowniczych miastach Kowno, Kłajpeda i Druskienniki.
Czy mieszkania od dewelopera na Litwie są dostępne do zakupu przez obcokrajowców?
Tak, wszyscy obcokrajowcy mogą swobodnie nabywać nowe nieruchomości w kraju, a także je wynajmować i odsprzedawać. Liczba metrów kwadratowych nie jest ograniczona. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia od władz lokalnych na zakup mieszkania w kompleksach mieszkalnych na Litwie.