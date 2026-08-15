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Nowe budynki na sprzedaż w Litwa

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Dzielnica mieszkaniowa Zemuogiu namai
Dzielnica mieszkaniowa Zemuogiu namai
Dzielnica mieszkaniowa Zemuogiu namai
Dzielnica mieszkaniowa Zemuogiu namai
Dzielnica mieszkaniowa Zemuogiu namai
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Zemuogiu namai
Dzielnica mieszkaniowa Zemuogiu namai
Bojary, Litwa
od
$488,795
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 172 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Domy do wysokiej jakości życia!Tutaj mieszkańcy cieszą się świeżym powietrzem, środowiskiem lasów i zieleni, jak również możliwością szybkiego i wygodnego dotarcia do centrum Wilna.Žemuogių namai jest piękny i przytulny kompleks mieszkalny z czterech domów znajduje się w cichej okolicy, z da…
Agencja
Relist
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Handel Eksporta 8
Handel Eksporta 8
Handel Eksporta 8
Handel Eksporta 8
Handel Eksporta 8
Pokaż wszystko Handel Eksporta 8
Handel Eksporta 8
Siecie, Litwa
od
$38,582
Rok realizacji 2014
Odnowiony, odnowiony kompleks mieszkalny w Viesturdarzu. Budynek został odnowiony według historycznych szkiców, zachowując architekturę czasu. W budownictwie wykorzystywane są nowoczesne materiały i technologie. Kompleks ma ochronę i kamery. Parkowanie pod ziemią. Budynek znajduje się na ter…
Agencja
REALAT real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Liepu aleja
Dzielnica mieszkaniowa Liepu aleja
Dzielnica mieszkaniowa Liepu aleja
Dzielnica mieszkaniowa Liepu aleja
Dzielnica mieszkaniowa Liepu aleja
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Liepu aleja
Dzielnica mieszkaniowa Liepu aleja
Lendziszki, Litwa
od
$434,740
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 159 m²
4 obiekty nieruchomości 4
"Liepų alėja" jest piękny i przytulny dzielnicy mieszkalnej znajduje się w cichej okolicy, w pobliżu lasu, gdzie można cieszyć się spokojem przyrody i świeżego powietrza. Kwadrat jest tworzony dla tych, którzy szukają spokojnego miejsca do życia w otoczeniu przyrody, ale jednocześnie chcą ci…
Agencja
Relist
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IresIres
Wieś domków Prusu Namai
Wieś domków Prusu Namai
Wieś domków Prusu Namai
Wieś domków Prusu Namai
Wieś domków Prusu Namai
Wieś domków Prusu Namai
Wilno, Litwa
od
$138,045
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 1
"Prūsų namai to projekt mieszkaniowy w Wilnie z ponad 300 budynkami mieszkalnymi i komercyjnymi. Położony między Trakai i Wilno, z całą niezbędną infrastrukturą, domy pozwalają odwiedzić zabytków i jezior i dotrzeć do nowoczesnego życia centrum miasta Wilna w mniej niż 30 minut. Skuteczne lo…
Deweloper
PRUSU NAMAI
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Dzielnica mieszkaniowa Prūsų namai
Dzielnica mieszkaniowa Prūsų namai
Dzielnica mieszkaniowa Prūsų namai
Dzielnica mieszkaniowa Prūsų namai
Dzielnica mieszkaniowa Prūsų namai
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Prūsų namai
Dzielnica mieszkaniowa Prūsų namai
Wilno, Litwa
od
$118,602
Rok realizacji 2022
Domy w Wilnie od 67 do 200 m ² z działkami do 22 akrów"Prusu Namai" to osada w Wilnie, która obejmuje ponad 300 jednostek mieszkalnych i handlowych. Domy i infrastruktura zlokalizowane między Trakai i Wilno pozwalają na zwiedzanie historycznych miejsc i jezior, jak również dostęp do nowoczes…
Deweloper
PRUSU NAMAI
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Handel PARKERS
Handel PARKERS
Handel PARKERS
Handel PARKERS
Handel PARKERS
Pokaż wszystko Handel PARKERS
Handel PARKERS
Siecie, Litwa
od
$130,134
Rok realizacji 2018
Arhitekts radījis šo ēku ansambli savidenojot UNESCO koka arhitektūras mantobumu ar mūsdienu tehnoloă ijām un ikdienas dzīvi. Ansambļa priekšgalā slejas dažāda rakstura 19 gs. Radīti koka ēku šedevri, kuri kalpos mūsdienu ātrajam dzīves ritmam, turpretim klusā iekšpagalmā slejas 7 stāvu jaun…
Agencja
REALAT real estate
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Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków na Litwie

Hipoteka na Litwie, Łotwie, w Wielkiej Brytanii i Niderlandach. Szczegóły dotyczące tego, jak cudzoziemiec może kupić dom za kredyt
Hipoteka na Litwie, Łotwie, w Wielkiej Brytanii i Niderlandach. Szczegóły dotyczące tego, jak cudzoziemiec może kupić dom za kredyt

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków na Litwie

Jaka jest średnia cena za metr kwadratowy nowej nieruchomości na Litwie?

Średni koszt metra kwadratowego w nowych stołecznych budynkach w Wilnie wynosi 2000–2500 euro. W elitarnych kompleksach mieszkalnych na Litwie cena może osiągnąć 3100 euro. W dwóch innych popularnych miastach kraju – Kownie i Kłajpedzie, metr kwadratowy szacowany jest na 1200–1500 euro. W mniejszych miejscowościach, takich jak Tauragee i Zarasai, ceny za metr kwadratowy wahają się od 500 do 800 euro.

Które litewskie miasta mają największy popyt na nowe nieruchomości?

Wilno jest liderem sprzedaży. Tutaj mieszkania w nowych budynkach są aktywnie sprzedawane do użytku osobistego i na wynajem. Istnieje również duże zapotrzebowanie na nowe nieruchomości w malowniczych miastach Kowno, Kłajpeda i Druskienniki.

Czy mieszkania od dewelopera na Litwie są dostępne do zakupu przez obcokrajowców?

Tak, wszyscy obcokrajowcy mogą swobodnie nabywać nowe nieruchomości w kraju, a także je wynajmować i odsprzedawać. Liczba metrów kwadratowych nie jest ograniczona. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia od władz lokalnych na zakup mieszkania w kompleksach mieszkalnych na Litwie.
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