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Domy na sprzedaż w Elektreny, Litwa

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6 obiektów total found
Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawane Sodo Household w dobrych wieściach na świecie Wspólnoty "Versage"! KRAJ MORSKICH…
$47,095
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Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 2
PARKYDAM 2. REZYDENCJA ŻYWNOŚCI W ELEKTRYCZNOŚCI Z ZAGROŻENIEM 19 A ZASADY: Sprzedawane z m…
$253,686
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Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ YELLOW I ŚWIATŁA DWA ZŁOTA GOSPODARKA DOMOWA Z LIQUID 1.6 A, I tam do własnej nogi!…
$146,884
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TekceTekce
Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom na sprzeda ¿w Naujasis Kietaviškės wsi, Elektrėnų sav. Jest to świetny wybór…
$185,592
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Capital
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Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ YELLOW I ŚWIATŁA DWA ZŁOTA GOSPODARKA DOMOWA Z LIQUID 1.6 A, I tam do własnej nogi!…
$151,048
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Agencja
Capital
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Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 339 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ SPRZEDAŻY FUNKCJONALNIE ZAGROŻONEJ ELEKTRYCZNOŚCI! = = = = = = = = = = = = = = = = …
$280,664
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Capital
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