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Domy na sprzedaż w Olita, Litwa

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14 obiektów total found
Dom w Olita, Litwa
Dom
Olita, Litwa
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 1
NOWY QUARTERAL HOUSEHOLD DO NEMUNO -- Jednym z najpiękniejszych i najbardziej komfortowych …
$331,779
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Dom w Olita, Litwa
Dom
Olita, Litwa
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 1
Szukanie niedrogich nieruchomości o realnym potencjale 41,79 m2 część domu jest sprzedawana…
$21,994
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Dom w Olita, Litwa
Dom
Olita, Litwa
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ CZĘŚĆ NAM ALYTUE!!!! Część domu na sprzedaż w starym mieście Neuno Street, strategi…
$22,869
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TekceTekce
Dom w Olita, Litwa
Dom
Olita, Litwa
Powierzchnia 54 m²
Liczba kondygnacji 1
Autentyczny, odnowiony dom w Rumšiškės, Topolių g. 25 - z prūda, gospodarstwa i możliwość zo…
$91,585
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Dom w Olita, Litwa
Dom
Olita, Litwa
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny i jasny dwupiętrowy dom na Gintaro Street, Alytus! - Szukasz ekskluzywnego miesz…
$145,715
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Dom w Olita, Litwa
Dom
Olita, Litwa
Powierzchnia 318 m²
Liczba kondygnacji 2
REZOLUCJA REPREZENTACYJNA 6 HA - PARKAS ALYTAUS RAJONE Prawdziwy luksus dzisiaj nie jest mi…
$539,238
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Dom w Olita, Litwa
Dom
Olita, Litwa
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ BIAŁEJ GOSPODARKI DOMOWEJ W CENTRUM ALYTAUS MIESTO - SEISH GMBH Czy marzyłeś o inw…
$158,237
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Dom w Olita, Litwa
Dom
Olita, Litwa
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 1
INWESTYCJA STRATEGICZNA W PRZYPADKU Gospodarstwo jest sprzedawane z dużą działką rolniczą, …
$98,691
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Dom w Olita, Litwa
Dom
Olita, Litwa
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ NOWYCH DOM BUDOWY KAM, ALYTAUS RAJ. - Charakter w bazie - Szukasz przestronnego, wy…
$149,550
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Dom w Olita, Litwa
Dom
Olita, Litwa
Powierzchnia 94 m²
Liczba kondygnacji 2
Wielki dom na sprzeda ¿w gminie ogrodowej "Berželis", nadaje siê do zimy. Lokalna komunikacj…
$73,902
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Dom w Olita, Litwa
Dom
Olita, Litwa
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 1
NOWA INSTALOWANA GOSPODARKA DOMOWA Z NIM W ALICIE W OBSZARZE WIDZGIRIO Jest tu jednopiętrow…
$219,857
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Dom w Olita, Litwa
Dom
Olita, Litwa
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 2
CZĘŚĆ NAMO Część domu jest sprzedawana w starym mieście Šilelis g., strategicznie położony …
$22,669
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Dom w Olita, Litwa
Dom
Olita, Litwa
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysyłanie mieszkańca w ALITAUS SENAMIESTAS - RAW G. 15 Jeśli szukasz przytulny dom w starym…
$69,147
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Dom w Olita, Litwa
Dom
Olita, Litwa
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 2
KLASYFIKOWANY W EBOR, KTÓRY ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W MIEŚCIE TWARZY W ŚRODOWISKU ZAID Budowa 200…
$142,504
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