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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer tres bon emplacement 4 pieces a louer au coeur de ramat gan proche du parc hayarkon

Ramat Gan, Izrael
od
$2,893
;
8
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ID: 39631
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 30.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Ramat Gan
  • Adres
    Truman, 19

O kompleksie

Przeniesienie
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Numer referencyjny: 6994 Okręg: w samym sercu Ramat Gan, dzielnicy stypendialnej i w pobliżu parku Hayarkon Ostatni budynek 4 sztuki Powierzchnia 90 m2 Mały balkon 3. piętro z windami Klimatyzacja 2 łazienki, 2 toalety Wejście: 01 / 09 / 2026

Lokalizacja na mapie

Ramat Gan, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer tres bon emplacement 4 pieces a louer au coeur de ramat gan proche du parc hayarkon
Ramat Gan, Izrael
od
$2,893
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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