  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vieux nord proche mer

Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vieux nord proche mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
;
8
Zostawić wniosek
ID: 38335
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yehezkel, 38

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy w pobliżu parku Hayarkon i morza! Nowy trzyletni budynek. Trzecie piętro na 6 z windą. Trzy pokoje. 63m2 + 8m2 taras. Mamad. Jeden robotyczny parking. 2 wystawy. Cena: 4,800,000sh

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble investi proche de la mer spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,02M
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement au centre ville
Netanya, Izrael
od
$738,000
Dzielnica mieszkaniowa Appartement familial dexception au coeur de la moshava germanit jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$1,46M
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf florentine 3 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$980,720
Dzielnica mieszkaniowa Investi au centre bon emplacement bonne occasion proche de la mer bien agence neuf bel appartement entierement meuble hauts plafonds magnifique renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,30M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vieux nord proche mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,82M
Na sprzedaż wyłącznie Na 3 Zion Boulevard Street, prestiżowy i bardzo poszukiwany adres. Unikalne, przestronne i jasne mieszkanie! Na piątym piętrze apartament ten cieszy się doskonałym ruchem na czterech osiach! 5-pokojowe mieszkanie z wielkim potencjałem i idealnym rozwiązaniem. Powierzch…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels
Netanya, Izrael
od
$2,07M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Netanya, Izrael
od
$639,600
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się