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Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces en exclusivite quartier florentine tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,08M
;
2
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ID: 38871
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaRav Itshak Yedidya Frenkel, 32

O kompleksie

Przeniesienie
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Piękne 3 pokoje, idealnie usytuowany na ulicy Akishon, w samym sercu Florentine, kwitnący obszar znany z wyjątkowej atmosfery, modne kawiarnie, restauracje, galerie sztuki i bliskość Neve Tzedek i centrum miasta. Właściwości własności - 54 m2 doskonale zoptymalizowane - Taras słoneczny o powierzchni 10 m2 - 2. piętro z windą - 3 kawałki - Mamad (sejf) Idealny do głównej rezydencji, stóp do ziemi lub najmu inwestycji w jednym z najbardziej popularnych Tel Awiw.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces en exclusivite quartier florentine tel aviv
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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