  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse

Dzielnica mieszkaniowa Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse

Raanana, Izrael
od
$2,821
;
5
Zostawić wniosek
ID: 38540
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    HaBanim

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence clair dans rue calme luxueux projet de qualite renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue degagee florentine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Hadera, Izrael
od
$892,160
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Raanana, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe rez de jardin rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Raanana, Izrael
od
$2,821
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Raanana, Izrael
od
$1,17M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Dzielnica mieszkaniowa Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Dzielnica mieszkaniowa Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Dzielnica mieszkaniowa Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Dzielnica mieszkaniowa Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Dzielnica mieszkaniowa Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Tel-Awiw, Izrael
od
$652,720
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 4 pieces rue elie cohen face au parc
Aszkelon, Izrael
od
$508,400
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się