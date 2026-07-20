  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  4. Dzielnica mieszkaniowa Tout neuf appartement de 4 pieces dans le nouveau projet aura au centre ville

Dzielnica mieszkaniowa Tout neuf appartement de 4 pieces dans le nouveau projet aura au centre ville

Hadera, Izrael
od
$682,240
;
8
Zostawić wniosek
ID: 38604
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Lev hair 2 5 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,04M
Dzielnica mieszkaniowa Calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,69M
Dzielnica mieszkaniowa Proche mer kerem hateimanim
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,94M
Dzielnica mieszkaniowa En exclusivite A quelques metres de la mer et de la tayelet appartement 4 pieces tres lumineux dans immeuble moderne de 7 etages construit selon les normes ecologiques actuelles
Bat Jam, Izrael
od
$869,200
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse 5 pieces a vendre vue panoramique sur la mer tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Tout neuf appartement de 4 pieces dans le nouveau projet aura au centre ville
Hadera, Izrael
od
$682,240
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,31M
W popularnej dzielnicy Rothschild, zaledwie rzut kamieniem od Rothschild Boulevard, odkryć ten wyjątkowy apartament położony w budynku Bauhaus. Ta rzadka nieruchomość łączy w sobie urok historyczny i nowoczesność. Charakterystyka apartamentu: • 3 przestronne pokoje, 70 m2 z mamadem • 2 słone…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite a ne pas manquer joli 2 pieces a louer proche de toutes commodites ashdod
Ashdod, Izrael
od
$951
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Quartier francophone de youd bet a vendre bel appartement de 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Quartier francophone de youd bet a vendre bel appartement de 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Quartier francophone de youd bet a vendre bel appartement de 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Quartier francophone de youd bet a vendre bel appartement de 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Quartier francophone de youd bet a vendre bel appartement de 4 pieces
Ashdod, Izrael
od
$806,880
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się