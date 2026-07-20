  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique duplex penthouse 5 pieces dans le vieux nord

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique duplex penthouse 5 pieces dans le vieux nord

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,58M
;
11
Zostawić wniosek
ID: 38438
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yehoshua Bin Nun, 60

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Ashdod, Izrael
od
$924,304
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,01M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer emplacement ideal 3 pieces a vendre au coeur de tel aviv florentine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,28M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,03M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique duplex penthouse 5 pieces dans le vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,58M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces quartier katznelson rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces quartier katznelson rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces quartier katznelson rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces quartier katznelson rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces quartier katznelson rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces quartier katznelson rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$967,272
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec piscine prime location
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec piscine prime location
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec piscine prime location
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec piscine prime location
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec piscine prime location
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec piscine prime location
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec piscine prime location
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,46M
Penthouse z jednopiętrowym basenem w centrum miasta i kilka kroków od morza! Prime Rental w sercu Tel Awiwu! Blisko Bezall i Shouk Hacarmel rynków, Allenby, król Jerzy, Bolachechov i morza! Wkrótce dostępny - tramwaj Allenby na Purple Line! • Rzadki apartament • Sam na górze! 4 wystawy! • …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Dzielnica mieszkaniowa Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Raanana, Izrael
od
$2,64M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się