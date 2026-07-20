  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana

Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana

Raanana, Izrael
od
$980,720
;
4
Zostawić wniosek
ID: 38510
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Motzkin, 19

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Netanya, Izrael
od
$3,41M
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,39M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,396
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,47M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse proche mer vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,18M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Raanana, Izrael
od
$980,720
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal joli 3 pieces a vendre entierement renove bograshov tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal joli 3 pieces a vendre entierement renove bograshov tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal joli 3 pieces a vendre entierement renove bograshov tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal joli 3 pieces a vendre entierement renove bograshov tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal joli 3 pieces a vendre entierement renove bograshov tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal joli 3 pieces a vendre entierement renove bograshov tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal joli 3 pieces a vendre entierement renove bograshov tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,80M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa La pEpite A tel aviv emplacement premium
Dzielnica mieszkaniowa La pEpite A tel aviv emplacement premium
Dzielnica mieszkaniowa La pEpite A tel aviv emplacement premium
Dzielnica mieszkaniowa La pEpite A tel aviv emplacement premium
Dzielnica mieszkaniowa La pEpite A tel aviv emplacement premium
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa La pEpite A tel aviv emplacement premium
Dzielnica mieszkaniowa La pEpite A tel aviv emplacement premium
Tel-Awiw, Izrael
od
$947,920
Na sprzedaż, wspaniały apartament 2 sypialnie w pełni odnowiony, położony przy ulicy Allenby 56, w samym sercu Tel Awiwu. Położony na drugim piętrze budynku z windą, nieruchomość ta oferuje nowoczesne, wygodne i doskonale zoptymalizowane środowisko życia. Każda przestrzeń została zaprojekto…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Dizengoff center 2 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Dizengoff center 2 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Dizengoff center 2 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Dizengoff center 2 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Dizengoff center 2 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Dizengoff center 2 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,03M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się