  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville

Dzielnica mieszkaniowa Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville

Jerozolima, Izrael
od
$934,800
;
11
Zostawić wniosek
ID: 38294
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Basel, 8

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wielka okazja w poświęconej cenie! Idealnie usytuowany przy wejściu do miasta, w pobliżu Guecher Hameitaim i tramwaj, z doskonałym połączeniem z centrum miasta. Odkryj ten wspaniały apartament 3,5 pokoju, sprytnie rozmieszczone w 4 pokoje do optymalizacji każdej przestrzeni. Bardzo jasny, oferuje wyjątkowy widok panoramiczny z siódmego piętra (z windą Szabat). Apartament obejmuje również: 2 łazienki, specjalne miejsce w budynku na duży magazyn (typ Keter), a także parking mieszkalny (w zależności od dostępności). Silny potencjał wartości dodanej: wysoce prawdopodobny projekt odnowy miasta (Pinouï Binoui) dzięki strategicznej lokalizacji. Rzadka sprawa, którą trzeba pilnie zająć!

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,95M
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$849,520
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$574,000
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble recent centre ville
Netanya, Izrael
od
$754,400
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$2,49M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville
Jerozolima, Izrael
od
$934,800
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Une opportunite rare de vivre dans un appartement neuf a katamon jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Une opportunite rare de vivre dans un appartement neuf a katamon jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Une opportunite rare de vivre dans un appartement neuf a katamon jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Une opportunite rare de vivre dans un appartement neuf a katamon jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Une opportunite rare de vivre dans un appartement neuf a katamon jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Une opportunite rare de vivre dans un appartement neuf a katamon jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Une opportunite rare de vivre dans un appartement neuf a katamon jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$2,427
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,44M
Penthouse Duplex na sprzedaż w Tel Awiwie, w pobliżu Bofrachehov i morza. Nowy budynek. 5 i 6 piętro z windą. 5 pokoi, 2 łazienki, 3 toalety. 137 m2 + 54 m2 taras na dachu + 11 m2 taras. 1 parking, 1 piwnica. Cena: 10,500,000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$652,720
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się