Dzielnica mieszkaniowa Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville

Wielka okazja w poświęconej cenie! Idealnie usytuowany przy wejściu do miasta, w pobliżu Guecher Hameitaim i tramwaj, z doskonałym połączeniem z centrum miasta. Odkryj ten wspaniały apartament 3,5 pokoju, sprytnie rozmieszczone w 4 pokoje do optymalizacji każdej przestrzeni. Bardzo jasny, oferuje wyjątkowy widok panoramiczny z siódmego piętra (z windą Szabat). Apartament obejmuje również: 2 łazienki, specjalne miejsce w budynku na duży magazyn (typ Keter), a także parking mieszkalny (w zależności od dostępności). Silny potencjał wartości dodanej: wysoce prawdopodobny projekt odnowy miasta (Pinouï Binoui) dzięki strategicznej lokalizacji. Rzadka sprawa, którą trzeba pilnie zająć!