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Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse proche de la mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,44M
;
3
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ID: 38371
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Luria, 2

O kompleksie

Przeniesienie
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Penthouse Duplex na sprzedaż w Tel Awiwie, w pobliżu Bofrachehov i morza. Nowy budynek. 5 i 6 piętro z windą. 5 pokoi, 2 łazienki, 3 toalety. 137 m2 + 54 m2 taras na dachu + 11 m2 taras. 1 parking, 1 piwnica. Cena: 10,500,000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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od
$3,44M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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