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Dzielnica mieszkaniowa Limpression de vivre a la campagne au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Izrael
od
$1,804
;
7
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ID: 38443
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Rachel Imenu, 33

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Jerusalem, Izrael
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Jerusalem, Izrael
od
$1,804
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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