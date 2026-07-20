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Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf proche mer vieux nord

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,75M
;
5
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ID: 38351
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ben Yehuda, 170

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, na starej północy, w pobliżu przyszłej tramwaju i kilka kroków od morza! Nowy budynek, 1 piętro na 6 z windą, 3 pokoje, 77m2 + 12m2 taras, 1 parking, 2 wystawy: Północ, Zachód. Cena: 5,350,000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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