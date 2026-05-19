  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Mate Yehuda Regional Council
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf de luxe a jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf de luxe a jerusalem

Mate Yehuda Regional Council, Izrael
od
$5,52M
;
17
Zostawić wniosek
ID: 36728
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 19.05.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Mate Yehuda Regional Council

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, ten wyjątkowy projekt nieruchomości oferuje możliwość życia w wysokiej rezydencji łącząc komfort i nowoczesność. Składa się z apartamentów od 2 do 5 pokoi, to nowe stworzenie jest prawdziwym klejnotem nieruchomości. Idealna lokalizacja. Korzystaj z łatwego dostępu do transportu publicznego, z tramwajem w odległości spaceru, i zwiedzić atrakcje miasta: tylko 8 minut od Shuk Mahane Yehuda i 15 minut od słynnej Mamila i starego miasta. Charakterystyka projektu Panoramiczne widoki na las Ein Kerem, odwiedź największe muzea w Jerozolimie. Bezpieczny parking podziemny z bramą elektryczną. Na zewnątrz w autentycznym kamieniu Jerozolimy. Eleganckie lobby wyposażone w luksusowe materiały. Podwójne szyby z aluminiową ramą. 3 luksusowe windy, w tym Szabatowe windy. Różne przestrzenie rozrywkowe, ogród krajobrazowy, biblioteka, bilard i duża synagoga. Wysoki-end prywatny salon. Miejsce zarezerwowane dla Souccot. Charakterystyka Apartamenty: Inteligentny system domu dla optymalnego zarządzania energią elektryczną. Wysoka kuchnia uznanych marek. Zawór montażowy we wszystkich pokojach. Porcelana granitowa Dalage 100 / 100. Meble łazienkowe włącznie. Klimatyzacja Inverter VRF dla maksymalnego komfortu. Gaz, woda i elektryczność na głównym balkonie. Nowoczesne i estetyczne akcesoria elektryczne. W toalecie. Przyjdź i odkryj nowy standard życia w Jerozolimie!

Lokalizacja na mapie

Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
od
$4,51M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Izrael
od
$3,09M
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganei b
Eilat, Izrael
od
$1,26M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,44M
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,58M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf de luxe a jerusalem
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
od
$5,52M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$890,960
W Har Homa, w cichej i poszukiwanej ulicy, ten 3-pokojowy apartament oferuje rzadką jakość życia dzięki swoim trzech jasnych wystawach (wszystkie oprócz północy) i taras 9 m2 z otwartym widokiem. Położony na 4 piętrze ostatniego budynku z windą Shabbat, nieruchomość skorzystała z ważnych inw…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma prix en baisse
Jerozolima, Izrael
od
$5,95M
! w Michkenot Haouma, w pobliżu dworca i centrum miasta, w pobliżu transportu i sklepów, w luksusowej rezydencji z widokiem na promenadę, wspaniały apartament 5.5 pokoje w doskonałym stanie, przestronne, w tym mamada, balkon z otwartym widokiem, 4 prywatne miejsca parkingowe i 2 duże piwnice…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,87M
Piękne 3 pokoje w budowie w zupełnie nowym budynku w popularnym obszarze Bazylei w Tel Awiwie. Wysoka jakość usług. Wysokie pułapy 2,9m Dostawa za 5 miesiecy, sprzedana z piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się