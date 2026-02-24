  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Givat Shmuel, Izrael
$1,14M
2
ID: 33906
Data aktualizacji: 23.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Givat Shmuel

O kompleksie

Givat Shmuel: Strategiczna okazja w sercu Gush Dan Położony w centrum Gush Dan, w pobliżu Tel Awiwu i głównych węzłów gospodarczych, Givat Shmuel cieszy się dużym popytem na wynajem i stałego rozwoju miejskiego. Rezydencja Premium: Apartamenty 2-3 pokoje Idealny format dla szybko obrotowych inwestycji wynajmu. 67m2 + 28m2 taras Korzyści różnicujące: ✔ Sala sportowa ✔ Studio Pilates ✔ Pokój gier ✔ Dach z jacuzzi ✔ Dynamiczne środowisko miejskie Po co tu inwestować? • 2-3 sztuk typologia = najczęściej poszukiwany produkt Strategiczne położenie w izraelskim basenie gospodarczym Nowoczesne miejsce zamieszkania z usługami = wycena długoterminowa Aktywa z tytułu nieruchomości bilansowane pomiędzy zyskiem z najmu a potencjałem nadwyżki. Oceń siatkę i symulacje na żądanie

Lokalizacja na mapie

Givat Shmuel, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

