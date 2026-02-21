  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,76M
20.02.2026
7.06.2025
;
3
ID: 26306
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

