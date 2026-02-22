  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Espaces de bureaux guivat shaoul

Dzielnica mieszkaniowa Espaces de bureaux guivat shaoul

Jerozolima, Izrael
od
$707,256
;
7
Zostawić wniosek
ID: 33802
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
od
$3,14M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a arnona
Jerusalem, Izrael
od
$971,850
Dzielnica mieszkaniowa Face au lac
Aszkelon, Izrael
od
$611,325
Dzielnica mieszkaniowa Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$1,912
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalem, Izrael
od
$1,52M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Espaces de bureaux guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$707,256
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble avec ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble avec ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble avec ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble avec ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble avec ascenseur
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Immeuble avec ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble avec ascenseur
Jerusalem, Izrael
od
$3,14M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Aszdod, Izrael
od
$705,375
W samym sercu Ashdod, Rogozine Street, ogromny 4 pokojowy apartament z mamad i taras z widokiem na morze na 7 piętrze
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,35M
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! 17 Bloch Street, blisko parku miejskiego i wszystkich miejsc rozrywki W nowym i eleganckim projekcie promotora "Shalom i Natan" Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, będzie: 3-pokojowe mieszkanie z optymalnym układem 69 m2 powierzchni mieszkalnej + 12 m2 słoneczne…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się