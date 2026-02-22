  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer

Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,65M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 33629
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Piękne nowe 3-pokojowe mieszkanie znajduje się na 2 piętrze nowoczesnego budynku, ciesząc się doskonałą jasność dzięki swojej pozycji narożnej. Szczegóły własności: • Powierzchnia mieszkalna: 60 m2 • Tarasy: 13 m2 • 2. piętro z windą • Liczba miejsc parkingowych • Ukończenie hip- end Zaawansowane systemy automatyki domowej Położony w dzielnicy Neve Tzedek, naprzeciwko Białej Wieży Miejskiej, w pobliżu centrum i morza.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Aszkelon, Izrael
od
$846,450
Dzielnica mieszkaniowa Neuf proche tram soucca et parking
Jerozolima, Izrael
od
$1,29M
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,44M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,33M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,65M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Aszkelon, Izrael
od
$595,650
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Dzielnica mieszkaniowa Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Dzielnica mieszkaniowa Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Dzielnica mieszkaniowa Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Dzielnica mieszkaniowa Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Dzielnica mieszkaniowa Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Jerozolima, Izrael
od
$2,35M
SPRZEDAŻ JERUSALEM - Bayit Vegan Single! Mały budynek z 8 apartamentami tylko z windą! ?? Apartament 6 pokoi - 185 m2 poziom - zapewnić odświeżenie! ?? Oficjalny ogród katastralny 200 m2 ??? Immense Lounge? Niezależna kuchnia ?? Apartament rodzinny 25 m2 z opatrunkiem + łazienka ?? Dwie łazi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,60M
Apartament ten położony jest na ulicy Frishman, w odległości minuty spacerem od morza, w wyjątkowej lokalizacji w samym sercu Tel Awiwu. Bardzo poszukiwana ulica oferuje natychmiastowy dostęp do plaż, kawiarni, restauracji i prestiżowych hoteli, a jednocześnie pozostają przyjemne do życia. …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się