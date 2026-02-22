  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Jerusalem, Izrael
od
$1,49M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 33599
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Odkryj ten uroczy 2,5-pokojowy apartament ogrodowy, położony na 1 piętrze autentycznego arabskiego prywatnego domu. Ten wyjątkowy obiekt oferuje wysokie sufity o 4,5 metra, tworząc przestronną i przestronną atmosferę. Apartament o powierzchni około 82 m2, balkon o powierzchni 5 m2 i prywatny dziedziniec o powierzchni 15 m2 oferuje doskonałą równowagę między życiem wewnętrznym i zewnętrznym. Położony w popularnej niemieckiej kolonii dzielnicy Jerozolimy, obszar ten słynie z spokoju, bujnej zieleni i bogatego dziedzictwa historycznego. Sąsiedztwo wyróżnia eklektyczno-arabska architektura, charakterystyczna pod koniec XIX-wiecznej budowy niemieckich chrześcijan ruchu templarskiego. Mieszkańcy cieszą się idealną bliskością głównych centrów kulturalnych i rozrywkowych Jerozolimy, w tym luksusowego Orient Hotel, Teatr Khan, Cinematheque, Muzeum Historii Naturalnej i dynamiczny kompleks Hatahana. Ponadto nowa izraelska stacja kolejowa w odległości spaceru zapewni wygodny dostęp do miejsc docelowych w całym kraju.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Aszkelon, Izrael
od
$736,725
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,56M
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$2,88M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerozolima, Izrael
od
$3,76M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Jerusalem, Izrael
od
$1,49M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$783,750
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,85M
Na sprzedaż: Super 5 Sypialnia Duplex Apartament w Ashdod Marina Top Standing - 2 minuty od plaży Oferujemy ten wspaniały 5-pokojowy dwupoziomowy apartament, położony w jednym z najbardziej popularnych obszarów Ashdod, w pobliżu plaży i Mariny. W idealnym miejscu apartament ten oferuje wspa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique
Aszkelon, Izrael
od
$780,615
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się