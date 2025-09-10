Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa

Specjalna oferta na uruchomienie: zapłacić 400,000 obecnie, a reszta - zgodnie ze specjalnym planem bliżej osady, i bez odniesienia do indeksu. Liczba mieszkań i czas trwania działania są ograniczone.

O projekcie

Zamknięta dzielnica butikowa na skrzyżowaniu Shoshanat ha- Carmel × ha- Ilanot × Dereh ha- Yam - maksymalna prywatność, wysoki standard i atmosfera życia klubu. Dla mieszkańców - jego własny zielony piazza z rekreacji, ławki i oświetlenie architektoniczne. Pierwszy i jedyny parking podziemny w okolicy. Designerskie apartamenty z przemyślanymi specyfikacjami

Rozmieszczenie: West Carmel, "Białe Miasto"

W ciągu kilku minut samochodem - Matam Park, Carmel Center, Sammi Oferta Stadium, Centrum Kongresowe i plaże. Ciche zielone ulice w tym samym czasie - w pierwszym miejscu West Carmel: blisko, centralnie i wygodnie do wszystkiego, zawsze.

Apartamenty.

4 i 5 pokoi - tylko 2 apartamenty na podłodze

Ogrody na parterze i penthouses z panoramą Karmel i morza

Wysokie standardy wykończenia, przemyślane układy, magazyny

Każdy apartament - magazyn prywatny + 2 miejsca parkingowe

Gotowość i status

Pierwszy etap został już zbudowany i zaludniony - przyjść zobaczyć demonstrujące "na żywo" ulicy, zielone przestrzenie i cisza, dostępne tylko w prywatnych dzielnicach. Nowa faza jest już w budowie.