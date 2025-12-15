  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Netanya, Izrael

Tel-Awiw
23
Jerusalem
29
Hajfa
1
Bat Jam
43
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,15M
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Dizengoff 43 to budynek butikowy strategicznie położony 2 minuty spacerem od słynnego kikar i 6 minut spacerem od plaży Przyjdź na żywo u stóp Kikar i wszystkich tych sklepów Charakterys…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$897,126
Status projektu Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Jabotinsky jest butikowy budynek strategicznie położony 7 minut spacerem od słynnego kikar i 6 minut od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Charaktery…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,46M
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Ussishkine Up Town Project to strategiczny butikowy budynek położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaż…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,11M
Status projektu Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Jabotinsky jest butikowy budynek strategicznie położony 7 minut spacerem od słynnego kikar i 6 minut od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Charaktery…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,01M
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Projekt Momento to luksusowy kompleks łączący dom i sklep strategicznie położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 mi…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,10M
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Dizengoff 43 to budynek butikowy strategicznie położony 2 minuty spacerem od słynnego kikar i 6 minut spacerem od plaży Przyjdź na żywo u stóp Kikar i wszystkich tych sklepów Charakterys…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,36M
Status projektu Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Jabotinsky jest butikowy budynek strategicznie położony 7 minut spacerem od słynnego kikar i 6 minut od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Charaktery…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Nord de la ville netanya proche nizza
Netanya, Izrael
od
$1,52M
PROJET NEUF - NIERUCHOMOŚCI BOUTIQUE - ZAWIERANIE 8 APARTEMENTÓW REZ DE JARDIN - 130 M2 + 170 M2 JARDIN SANS VIS A VIS PENTHOUSE - 150 M2 + 2 TARASSE -130M2 4 PIEKY - 115 M2 + 20 M2 TARASSE 5 PIECES- 130M2 + 14 M2 TARASSE BANKAIRE GARANTIE
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$940,955
Mardochee Khayat oferuje Państwu życie w nowym projekcie w dzielnicy Galey yam. Konstrukcja zaprojektowana architektonicznie oferuje Państwu mieszkanie w kompleksie trzech budynków u podnóża centrum handlowego, w którym znajdą się piękne marki. Blisko nowego ratusza Netanya, autobusy, które …
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,23M
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Projekt Momento to luksusowy kompleks łączący dom i sklep strategicznie położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 mi…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$965,475
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Dizengoff 43 to budynek butikowy strategicznie położony 2 minuty spacerem od słynnego kikar i 6 minut spacerem od plaży Przyjdź na żywo u stóp Kikar i wszystkich tych sklepów Charakterys…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,03M
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Ussishkine Up Town Project to strategiczny butikowy budynek położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaż…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Izrael
od
$1,15M
Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Ussishkine 12 to budynek butikowy strategicznie położony 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Charakterystyka projektu…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$859,426
Mardochee Khayat oferuje Państwu życie w nowym projekcie w dzielnicy Galey yam. Konstrukcja zaprojektowana architektonicznie oferuje Państwu mieszkanie w kompleksie trzech budynków u podnóża centrum handlowego, w którym znajdą się piękne marki. Blisko nowego ratusza Netanya, autobusy, które …
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,23M
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Ussishkine Up Town Project to strategiczny butikowy budynek położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaż…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$980,800
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Projekt Momento to luksusowy kompleks łączący dom i sklep strategicznie położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 mi…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Izrael
od
$1,05M
Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Ussishkine 12 to budynek butikowy strategicznie położony 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Charakterystyka projektu…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Izrael
od
$1,18M
Szukam nowego projektu w Netanya Mardochee khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya u podnóża kikar Projekt znajduje się w samym sercu miasta w najbardziej pożądanej lokalizacji Netanya. Życie w projekcie dziewięć netanya Charakterystyka projektu …
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Izrael
od
$1,10M
Szukam nowego projektu w Netanya Mardochee khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya u podnóża kikar Projekt znajduje się w samym sercu miasta w najbardziej pożądanej lokalizacji Netanya. Życie w projekcie dziewięć netanya Charakterystyka projektu …
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$894,980
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt znajduje się w dzielnicy połączenia przed Kiriat Hasharon Bliski nowy dostęp do autostrady 2 (Tel Aviv / Hajfa) Nevo Hasharon Projekt znajduje się w pobliżu kraju Elystour, Synagoga, Supe…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Nat 600 immeuble boutique 1 er ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Nat 600 immeuble boutique 1 er ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Nat 600 immeuble boutique 1 er ligne de mer
Netanja, Izrael
od
$1,87M
PROJET NEUF EN PREMIERE LIGNE DE MER 2 ROZDZIAŁY PODSTAWOWE IMMEUBLE AVEC PISKINE / SALLE DE SPORT / SALLE DE REUNION 5 PIECES- 150 M2 + 23 M2 TARASSE PLEINE VUE MER - EN FACE DE L ASCENCEUR DE LA PLAGE - LAGOON WEST
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,05M
Mardochee Khayat oferuje Państwu życie w nowym projekcie w dzielnicy Galey yam. Konstrukcja zaprojektowana architektonicznie oferuje Państwu mieszkanie w kompleksie trzech budynków u podnóża centrum handlowego, w którym znajdą się piękne marki. Blisko nowego ratusza Netanya, autobusy, które …
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Izrael
od
$910,305
Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Ussishkine 12 to budynek butikowy strategicznie położony 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Charakterystyka projektu…
Agencja
Immobilier.co.il
